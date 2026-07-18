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"Мятеж в Киеве". Ревность Зеленского спровоцировала необратимые последствия - РИА Новости, 18.07.2026
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08:00 18.07.2026 (обновлено: 08:02 18.07.2026)

"Мятеж в Киеве". Ревность Зеленского спровоцировала необратимые последствия

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Украинцы снова выходят на Майдан. На этот раз из-за перестановок в правительстве. Глава режима попытался заменить популярного министра, но встретил неожиданный отпор. О том, что изначально планировали в Киеве и к чему это может привести теперь, — в материале РИА Новости.

"Нужно сменить обоих"

По замыслу Зеленского, на посту министра обороны Михаила Федорова должен был сменить глава МВД Игорь Клименко. Причин отставки несколько, некоторые из них озвучивают публично. Например, глава режима подтвердил, что у Федорова конфликт с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским.
"Я не могу допустить, чтобы в стране, находящейся в состоянии войны, Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему, нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу", — цитируют Зеленского СМИ.
© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве
Еще одна причина — провал реформы ТЦК. О ее необходимости твердили давно, однако здесь у киевского руководства нет хороших вариантов: жестокость людоловов регулярно вызывает скандалы. Все больше сообщений о гибели украинцев в ходе насильственной мобилизации, не говоря уже о стычках с населением. В начале июля во Львове даже возник стихийный бунт — второй за два месяца, предыдущий был в Киеве. А ВСУ испытывают острую нехватку солдат и требуют усилить приток новобранцев. Добровольцы, понятно, давно закончились.

"Зеленский избавился от него"

Глава режима возлагал большие надежды на Игоря Клименко — именно под его руководством полицию стали активно привлекать для помощи ТЦК в отлове призывников.
Однако Федоров под аккомпанемент акций в его поддержку в крупных городах дал пресс-конференцию, где раскритиковал решение Зеленского, а Сырского обвинил в интригах. Военные тоже выразили недовольство: так, заместитель командующего воздушных сил ВСУ Павел Лазарев демонстративно подал рапорт об увольнении. Не одобрил отставку министра и командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, который считается главным кандидатом на место Сырского.
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Голос в защиту Федорова синхронно подали и крупные западные СМИ, и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Благодаря массмедиа уволенный министр широко известен как "главный автор стратегии ударов по российским тылам и сторонник активного применения беспилотников.
«

"Федоров очень популярен. Ему 35, и некоторые здесь считают его будущим лидером президентской гонки. Зеленский избавился от него по совершенно очевидным политическим причинам", — пишет The Guardian.

В этих условиях Клименко решил не противопоставлять себя народному любимчику и отказался от расстрельной должности.

Незаконный назначенец

Пришлось срочно искать нового кандидата. Выбор пал на Евгения Хмару, который до этого полгода руководил СБУ. Зеленский назначил его врио министра обороны.
Хмара — противовес Федорову с точки зрения реноме "дронового новатора". Он организатор терактов на российских аэродромах в ряде регионов, в Киеве это назвали операцией "Паутина". Но с реформой ТЦК явно не справится.
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Marianna KotykЕвгений Хмара
Евгений Хмара - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Marianna Kotyk
Евгений Хмара
Это назначение сделано в обход украинских законов — стать врио может только кто-то из действующих заместителей министра. И лишь по решению кабмина.
Наконец, Хмара формально находится на военной службе, а по закону "О национальной безопасности Украины" на посту министра обороны должен находиться штатский. Но главу режима все это не остановило.

Двойной удар

Вся Украина обсуждает Федорова. И это пугает Зеленского. Как сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, сейчас СБУ в ускоренном режиме готовится предъявить подозрение бывшему министру.
"Зафиксированы факты получения средств от сети мошеннических кол-центров, онлайн-казино и незаконного обогащения", — уточнил он.
© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
Подобные обвинения в адрес Федорова звучат не впервые. В частности, по словам председателя налогового комитета правительства Даниила Гетманцева, еще на должности главы Министерства цифровой трансформации он покрывал теневые схемы в игорном бизнесе. Причем 95 процентов эквайринга там проходило через Сенс-Банк, фигурирующий в скандальном расследовании НАБУ по делу Миндича, из-за которого высоких постов лишились сразу несколько соратников Зеленского, включая главу офиса президента Андрея Ермака.
При этом ожидается, что Хмару в СБУ заменит Александр Поклад — лично преданный Зеленскому человек, готовый выполнить любое его поручение.
Подозрение СБУ призвано окончательно разрушить и без того, мягко говоря, небезупречную репутацию Федорова. Но в свете сложившегося кризиса западные партнеры Киева могут рассматривать отставного министра уже как конкурента не Хмары и Сырского, а самого главы режима. В таком случае Зеленский, стремившийся заблаговременно купировать угрозу для себя, добился прямо противоположного результата.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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