RND: Писториус косвенно упрекнул Зеленского в личном письме Федорову

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"Спасибо, дорогой Михаил, за отличное и основанное на доверии сотрудничество в последние месяцы!.. Я очень сожалею, что ты не продолжишь свою работу, и надеюсь, что ты останешься активным в политике", - приводит медиагруппа слова из письма Писториуса.