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RND: Писториус косвенно упрекнул Зеленского в личном письме Федорову - РИА Новости, 18.07.2026
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17:34 18.07.2026 (обновлено: 17:35 18.07.2026)
RND: Писториус косвенно упрекнул Зеленского в личном письме Федорову

Министр обороны ФРГ Писториус в письме Федорову косвенно упрекнул Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус написал письмо экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову.
  • В письме Писториус выразил сожаление по поводу ухода Федорова из правительства.
  • RND отметило, что слова Писториуса могут быть расценены как критика в адрес Зеленского, поскольку кадровые перестановки обычно считаются внутренним делом страны.
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус косвенно упрекнул Владимира Зеленского в личном письме экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову, сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), в распоряжении которой оказалось письмо.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.
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"Спасибо, дорогой Михаил, за отличное и основанное на доверии сотрудничество в последние месяцы!.. Я очень сожалею, что ты не продолжишь свою работу, и надеюсь, что ты останешься активным в политике", - приводит медиагруппа слова из письма Писториуса.
RND отметило, что выраженная Писториусом открытость необычна и может быть расценена как критика в адрес Зеленского, поскольку кадровые перестановки в правительстве обычно рассматриваются как внутреннее дело страны.
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