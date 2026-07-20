Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
- Правительство в течение полугода должно обеспечить совершенствование требований к режиму их рабочего времени и объему учебной нагрузки.
- Меры поддержки включают условия для профессионального развития, наставничество, присвоение звания "Ветеран труда" при стаже от 25 лет и другие льготы.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.
"Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки", — говорится в документе.
Согласно ему, в России признаются особый статус и общественная значимость профессии, поскольку педагоги ответственны за интеллектуальное и нравственное развитие общества. Кабинет министров внесет изменения в законодательство, направленные на их поддержку.
Эти меры включают:
- обеспечение условий для профессионального становления и развития, а также эффективного выполнения трудовых задач;
- наставничество в течение года после начала работы;
- присвоение звания "Ветеран труда" при стаже от 25 лет;
- бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами;
- право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже раза в месяц;
- право на бесплатную юридическую помощь по вопросам соблюдения трудовых прав и получения мер социальной поддержки;
- защиту от угрозы причинения вреда жизни или здоровью на рабочем месте.
Указ вступает в силу со дня подписания.