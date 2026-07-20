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Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей - РИА Новости, 20.07.2026
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14:21 20.07.2026 (обновлено: 18:21 20.07.2026)
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей

Путин подписал указ о поддержке учителей для создания комфортной трудовой среды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
  • Правительство в течение полугода должно обеспечить совершенствование требований к режиму их рабочего времени и объему учебной нагрузки.
  • Меры поддержки включают условия для профессионального развития, наставничество, присвоение звания "Ветеран труда" при стаже от 25 лет и другие льготы.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.
"Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки", — говорится в документе.
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Согласно ему, в России признаются особый статус и общественная значимость профессии, поскольку педагоги ответственны за интеллектуальное и нравственное развитие общества. Кабинет министров внесет изменения в законодательство, направленные на их поддержку.
Эти меры включают:
  • обеспечение условий для профессионального становления и развития, а также эффективного выполнения трудовых задач;
  • наставничество в течение года после начала работы;
  • присвоение звания "Ветеран труда" при стаже от 25 лет;
  • бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами;
  • право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже раза в месяц;
  • право на бесплатную юридическую помощь по вопросам соблюдения трудовых прав и получения мер социальной поддержки;
  • защиту от угрозы причинения вреда жизни или здоровью на рабочем месте.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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