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Трамп поздравил Испанию с победой на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
04:36 20.07.2026 (обновлено: 07:22 20.07.2026)
Трамп поздравил Испанию с победой на чемпионате мира

Трамп поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026

© REUTERS / Lee SmithДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что поздравил Испанию с прекрасной командой.
  • Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 в дополнительное время.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поздравил Испанию с прекрасной командой.
«
"Я поговорил с Испанией и поздравил их с прекрасной командой", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер заявил, что у него нет никакой напряженности в отношениях с Испанией или с кем-либо еще.
Церемония награждения ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании
Вчера, 02:33
В воскресенье сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 (в дополнительное время). Ферран Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола, после немца Марио Гетце (2014).
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
В последние месяцы между Мадридом и Вашингтоном сохраняются разногласия по поводу расходов на оборону. Премьер-министр Испании Педро Санчес неоднократно отвергал необходимость увеличивать их до 5% ВВП, тогда как Трамп критиковал позицию Испании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
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3 марта, 20:05
 
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