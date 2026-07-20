Трамп поздравил Испанию с победой на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что поздравил Испанию с прекрасной командой.

Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 в дополнительное время.

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поздравил Испанию с прекрасной командой.

« "Я поговорил с Испанией и поздравил их с прекрасной командой", - сказал Трамп журналистам.

Американский лидер заявил, что у него нет никакой напряженности в отношениях с Испанией или с кем-либо еще.

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 (в дополнительное время). Ферран Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола, после немца Марио Гетце (2014).

Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.