Краткий пересказ от РИА ИИ Военные эксперты НАТО считают, что Германия может за год создать собственное ядерное оружие, сообщили в СВР.

Это вызывает обеспокоенность и среди стран ЕС.

Они отмечают активное развитие ФРГ в области физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.

К этой деятельности привлекли 30 национальных университетов, а также ключевые военно-промышленные концерны страны, среди которых Rheinmetall AG.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в пресс-бюро СВР России.

"Берлин способен самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до года сконструировать ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний", — говорится в заявлении.

Учитывая милитаристский опыт ФРГ и планы канцлера Фридриха Мерца "вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе", нынешние власти действительно могут раздумывать над созданием собственного "ядерного зонтика", подчеркнули в ведомстве.

Однако это желание вызывает обеспокоенность и среди стран ЕС. Они отмечают активное развитие Берлина по таким направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, а также ядерная и нейтронная физика.

Уточняется, что к этой деятельности привлекли 30 национальных университетов , а также ключевые военно-промышленные концерны страны — Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.