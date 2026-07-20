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СВР рассказала о немецких разработках в области ядерного оружия - РИА Новости, 20.07.2026
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11:32 20.07.2026 (обновлено: 14:01 20.07.2026)
СВР рассказала о немецких разработках в области ядерного оружия

СВР: в НАТО считают, что ФРГ может за год создать ядерное взрывное устройство

© REUTERS / Fabian BimmerНемецкий истребитель Tornado
Немецкий истребитель Tornado - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Немецкий истребитель Tornado. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные эксперты НАТО считают, что Германия может за год создать собственное ядерное оружие, сообщили в СВР.
  • Это вызывает обеспокоенность и среди стран ЕС.
  • Они отмечают активное развитие ФРГ в области физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.
  • К этой деятельности привлекли 30 национальных университетов, а также ключевые военно-промышленные концерны страны, среди которых Rheinmetall AG.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в пресс-бюро СВР России.
"Берлин способен самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до года сконструировать ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний", — говорится в заявлении.
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Учитывая милитаристский опыт ФРГ и планы канцлера Фридриха Мерца "вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе", нынешние власти действительно могут раздумывать над созданием собственного "ядерного зонтика", подчеркнули в ведомстве.
Однако это желание вызывает обеспокоенность и среди стран ЕС. Они отмечают активное развитие Берлина по таким направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, а также ядерная и нейтронная физика.
Уточняется, что к этой деятельности привлекли 30 национальных университетов, а также ключевые военно-промышленные концерны страны — Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.
На фоне происходящего СВР призвала вспомнить опыт создания вундерваффе в гитлеровской Германии.
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