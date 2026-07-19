Рейтинг@Mail.ru
Германия пересмотрела подход к переговорам с Россией, утверждает Times - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 19.07.2026 (обновлено: 23:39 19.07.2026)
Германия пересмотрела подход к переговорам с Россией, утверждает Times

Times: подход ФРГ к переговорам с Россией приобрел более конструктивный характер

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подход Германии к диалогу с Россией приобрел более конструктивный характер.
  • Ведется работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи, утверждает Times.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подход Германии к диалогу с Россией приобрел более конструктивный характер, утверждает газета Times.
"В отношении Германии к переговорам с Россией произошел "сдвиг настроения", велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи", — говорится в публикации со ссылкой на неназванный источник.
Оппозиционные немецкие политики неоднократно выступали за возобновление диалога с Москвой. Так, сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов, а также и энергопоставок. С аналогичной позиции выступала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость".
Как отмечал Владимир Путин, именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Говоря о возможном кандидате на роль переговорщика от ЕС, российский президент признался, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Мерц признал зависимость Германии от российского газа
Вчера, 20:59
 
В миреГерманияРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала