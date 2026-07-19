Германия пересмотрела подход к переговорам с Россией, утверждает Times

"В отношении Германии к переговорам с Россией произошел "сдвиг настроения", велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи", — говорится в публикации со ссылкой на неназванный источник.

Оппозиционные немецкие политики неоднократно выступали за возобновление диалога с Москвой. Так, сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов, а также и энергопоставок. С аналогичной позиции выступала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость".