Цикл современной жизни благодаря технологиям и глобализации настолько ускорился, что исторические периоды, на которые раньше потребовались бы многие десятилетия, теперь спрессовываются буквально в несколько лет. Урсула фон дер Ляйен решила попробовать себя в роли информационного провокатора и срывателя покровов, заявив, что отказ Германии от атомной энергетики был стратегической ошибкой, за которую ныне приходится горько и дорого расплачиваться. Глава Еврокомиссии на достигнутом эффекте не остановилась, присовокупив, что надо срочно разворачивать научно-технические оглобли вспять, так как отказ от мирного атома привел к резкому росту потребления природного газа и угля, а они ужасно вредны для экологии.

Последнее — не что иное, как неуклюжая попытка переложить с больной головы на здоровую, точнее, оправдать собственное кардинальное переобувание в прыжке. Ведь именно фон дер Ляйен и ее соратники, вставшие к рычагам власти после ухода старой гвардии вроде Ангелы Меркель , хотя бы поверхностно знакомой с законами сохранения и превращения энергии, с радостным улюлюканьем добили атомную отрасль главной экономики Европы

Надо отметить, что на фоне затяжного кризиса в районе Ормузского пролива , когда на поверхность в считаные недели поднялись критические проблемы не только с перевозкой нефти, но и с доставкой и производством сельскохозяйственных удобрений, сырья для химической промышленности, можно сказать, что подобное признание прозвучало с изрядной задержкой. Проблемы в ЕС в целом и в отдельно взятой Германии наблюдались еще на рубеже 2023-го, когда началось системное сворачивание контрактов на импорт российских углеводородов и закупорка горловины Ормуза перевела данный тренд в вертикальный штопор. За прошедшие годы об экономическом спаде и нокауте реального сектора Германии не писал только ленивый, и теперь пришла пора собирать камни.

Выступление фон дер Ляйен можно было бы списать на обычный для данной гражданки беспардонный популизм, если бы не одна важная деталь. Ровно за неделю до этого проводился пленум "Христианско-демократического союза Германии", более известного как партия ХДС , из структуры которой в свое время в большую политику и выдвинулась мадам Урсула. Она все еще является членом партии, но в силу занятости в последние годы свое участие в жизни ХДС сводила к формализму. Однако ситуация в экономике и промышленности страны весной 2026-го такова, что фон дер Ляйен фактически вызвали на ковер. Инициатором требования выступили представители крупного бизнеса и промышленности, традиционно поддерживающие ХДС морально и деньгами. От лица этой влиятельной группы, как пишет издание Politico , Урсуле фон дер Ляйен был выдвинут совсем не фигуральный ультиматум, состоящий из 27 пунктов. Если сократить список требований до смысла, то бизнес и промышленность требуют немедленного изменения энергетической политики, так как текущий курс завел немецкое производство в яму практически тотальной неконкурентоспособности.

Politico отмечает, что глава Еврокомиссии была явно обескуражена подходом, так как давно привыкла к своей безграничной власти. Примечательна линия поведения действующего канцлера Мерца. Ранее он всегда безусловно поддерживал свою коллегу, но в данном случае решил примкнуть к числу консерваторов, обрушившихся на фон дер Ляйен с яростной критикой. Похоже, что на фоне собственного рекордного антирейтинга Мерц решил часть негатива переложить на чужие плечи.

По результатам партийного собрания фон дер Ляйен признала наличие проблем и пролепетала нечто бессмысленно-невразумительное про необходимость снижения бюрократической нагрузки на бизнес. Далее последовала недельная пауза, на протяжении которой политтехнологи главы ЕК лихорадочно искали пути выхода из репутационного тупика и решили потрафить чаяниям промышленников, требующих доступную энергию — много и вчера.

Если говорить предметно, то реальный сектор немецкой экономики требует от тех, кого они привели во власть, следующее. Во-первых, снизить налоги на электроэнергию, которая из-за кризиса бьет рекорды стоимости. Во-вторых, снизить ставку НДС, что должно облегчить финансовое бремя для и так еле дышащего производства. В-третьих, провести целевое субсидирование экологически чистых технологий, к которым относится упомянутая атомная энергетика. В-четвертых, начать широкое восстановление и модернизацию энергосетей, а также срочно разработать коллективный механизм пополнения газовых хранилищ и, что не менее важно, порядок отбора накопленных запасов.

Все до единого пункты являются расходными и подразумевают уменьшение отчислений в бюджет с одновременным увеличением инвестиций в энергетику и закупку ресурсов. Перед тандемом Мерц — фон дер Ляйен стоит предельно простой выбор: либо продолжить спонсирование войны на Украине , либо заняться спасением своего экономического базиса.

Судя по предпринятым действиям, германской промышленности ничего хорошего не светит. Известно, что еще в середине 90-х годов прошлого века на долю атомной генерации в Европе приходилось более трети всей выработанной энергии, а сегодня этот показатель составляет всего лишь 15 процентов. В связи с тяжестью положения было бы логично урезать паек пану Зеленскому, но вместо этого Еврокомиссия выделила 200 миллионов евро в виде банковской гарантии для привлечения неких частных инвестиций в проект разработки малых модульных реакторов (SMR), которые в фантазиях фон дер Ляйен должны массово заработать уже через пять-семь лет. Для понимания: самое коммерчески выгодное предложение на рынке атомного строительства сейчас у " Росатома ", готового строить под ключ атомный энергоостров за девять-десять миллиардов. У всех прочих ценовой потолок в полтора-два раза выше, потому 200 миллионов — это как мертвому горчичник.

Не устанем подчеркивать, что руководство ЕС осознанно заводит собственную экономику во все более глубокий омут. Год назад Еврокомиссия подрядила аудиторскую и консалтинговую корпорацию Deloitte провести анализ энергорынка союза и его влияния на экономическую модель. Вывод был однозначен. Атомный сектор ЕС в текущий момент имеет установленную электрическую мощность 106 гигаватт, в нем совокупно заняты 883 тысячи высококвалифицированных сотрудников. Отрасль ежегодно приносит в бюджет Евросоюза 251 миллиард евро, из которых 47,6 миллиарда — чистая прибыль. Для сохранения темпов экономического роста требуется повышение мощности хотя бы до 150 гигаватт, что позволило бы ежегодно выручать не менее 330 миллиардов евро, увеличив при этом количество рабочих мест до полутора миллионов человек.

Для этого нужно было не закрывать в 2023 году последнюю АЭС, а, наоборот, начать восстановление мощностей на базе старых площадок, хотя бы в том же Грайфсвальде , где в свое время размещалась самая крупная в истории Германии АЭС и куда позднее по иронии судьбы пришли трубы " Северного потока ". Однако Берлин принял решение повоевать с Россией чужими руками и вместо собственной энергетики вбухал в бездонные карманы Зеленского свыше 40 миллиардов евро.