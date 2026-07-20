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Родри отказался продлевать контракт с "Сити" и собрался в "Реал", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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23:42 20.07.2026
Родри отказался продлевать контракт с "Сити" и собрался в "Реал", пишут СМИ

Лучший игрок ЧМ-2026 Родри хочет уйти из "Манчестер Сити в "Реал"

© REUTERS / Lee SmithРодри
Родри - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский полузащитник Родри отклонил предложение о продлении контракта от английского «Манчестер Сити».
  • Родри выразил желание перейти в мадридский «Реал».
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Испанский полузащитник Родри отклонил предложение о продлении контракта от английского "Манчестер Сити", сообщает журналист Рамон Альварес в соцсети X.
По информации источника, Родри выразил желание перейти в мадридский "Реал". Его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года.
Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины (1:0) в финале чемпионата мира. По окончании игры Родри получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. В 2024-м он был признан лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы.
Родри 30 лет. Он выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года, до этого защищал цвета мадридского "Атлетико", воспитанником которого является, и "Вильярреала". Вместе с "горожанами" испанец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. Полузащитник стал обладателем награды "Золотой мяч" от France Football в 2024 году.
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