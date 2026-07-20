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Карпин снимется в художественном фильме - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
13:58 20.07.2026 (обновлено: 14:08 20.07.2026)
Карпин снимется в художественном фильме

РФС: Карпин, Карасев и Филимонов примут участие в фильме "Дух Барса"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия – Буркина-Фасо
Футбол. Товарищеский матч. Россия – Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, арбитр международной категории ФИФА Сергей Карасев и шестикратный чемпион России Александр Филимонов примут участие в съемках художественного фильма «Дух Барса».
  • Съемки фильма пройдут 21 июля во Владикавказе на стадионе «Спартак», а также в академии футбола «Алания», академии «Юность», горных ущельях и природных территориях Северной Осетии — Алании.
  • В фильме «Дух Барса» сыграют Владимир Вдовиченков и Полина Гухман.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, арбитр международной категории ФИФА Сергей Карасев и шестикратный чемпион России Александр Филимонов примут участие в съемках художественного фильма, в котором сыграют сами себя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Фильм называется "Дух Барса", съемки проходят в Северной Осетии - Алании. Карпин, Карасев и Филимонов примут в них участие 21 июля во Владикавказе на стадионе "Спартак".
"Спортивная драма расскажет зрителям историю 13-летнего Батраза из Владикавказа, который стремится попасть в футбольную академию "Алания". По сюжету герой преодолевает последствия тяжелой болезни и продолжает путь к своей цели. Его наставником становится бывший профессиональный футболист, вернувшийся в родной город. Основными локациями съемок, помимо владикавказского стадиона, станут академия футбола "Алания", академия "Юность", горные ущелья и природные территории республики", - сказали в пресс-службе.
"Уже известно, что в фильме сыграют Владимир Вдовиченков, а также молодая актриса Полина Гухман - одна из заметных представительниц нового поколения нашего кинематографа", - добавили в РФС.
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ФутболВалерий КарпинАлександр ФилимоновАланияСпартак Москва
 
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