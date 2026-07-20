Карпин снимется в художественном фильме

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, арбитр международной категории ФИФА Сергей Карасев и шестикратный чемпион России Александр Филимонов примут участие в съемках художественного фильма «Дух Барса».

Съемки фильма пройдут 21 июля во Владикавказе на стадионе «Спартак», а также в академии футбола «Алания», академии «Юность», горных ущельях и природных территориях Северной Осетии — Алании.

В фильме «Дух Барса» сыграют Владимир Вдовиченков и Полина Гухман.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, арбитр международной категории ФИФА Сергей Карасев и шестикратный чемпион России Александр Филимонов примут участие в съемках художественного фильма, в котором сыграют сами себя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Фильм называется "Дух Барса", съемки проходят в Северной Осетии - Алании. Карпин Карасев и Филимонов примут в них участие 21 июля во Владикавказе на стадионе "Спартак".

"Спортивная драма расскажет зрителям историю 13-летнего Батраза из Владикавказа, который стремится попасть в футбольную академию "Алания". По сюжету герой преодолевает последствия тяжелой болезни и продолжает путь к своей цели. Его наставником становится бывший профессиональный футболист, вернувшийся в родной город. Основными локациями съемок, помимо владикавказского стадиона, станут академия футбола "Алания", академия "Юность", горные ущелья и природные территории республики", - сказали в пресс-службе.