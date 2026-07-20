Российские ученые придумали, как преодолеть топливный кризис

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга предложили производить биодизель из микроводорослей рода Scenedesmus как альтернативу традиционному дизельному топливу.

Микроводоросли отличаются высоким содержанием липидов, высокой эффективностью фотосинтеза, простотой выращивания и не требуют больших площадей.

Биодизельное топливо обладает рядом преимуществ, включая нетоксичность, биоразлагаемость и высокую смазывающую способность.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Производить биодизель из микроводорослей Scenedesmus предложили ученые Производить биодизель из микроводорослей Scenedesmus предложили ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга. По их мнению, экологически чистое моторное топливо может стать альтернативой традиционному нефтехимическому дизельному топливу, что позволит преодолеть глобальный энергетический кризис. Результаты научной работы опубликованы в Research Square.

Биодизельное топливо получают из растительных масел или животных жиров путем их химической переработки. Оно обладает рядом преимуществ: нетоксичность, биоразлагаемость, высокая смазывающая способность, возможность использования в современных дизельных двигателях без дополнительных модификаций. Смесь биодизеля и ископаемого дизельного топлива активно используется в качестве транспортного топлива в Германии, Италии и Малайзии. По прогнозам экспертов, к 2030 году биодизель может заменить до семи процентов мирового потребления ископаемого топлива.

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта пришли к выводу, что в качестве перспективного сырья для производства биотоплива можно использовать микроводоросли рода Scenedesmus, которые отличаются высоким содержанием липидов (жиров).

« "Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях", — сообщила РИА Новости заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий, научный руководитель программы аспирантуры "Биотехнология" БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк.

При этом она добавила, что микроводоросли можно культивировать в разных видах систем — это могут быть как закрытые системы (лабораторные фотобиореакторы), так и открытые (обычные водоемы). По ее словам, в странах Азии, в Австралии и некоторых европейских странах есть целые предприятия, которые культивируют микроводоросли в крупных масштабах. Для этого используются бассейны, пруды и лагуны.

Калининградские ученые культивируют микроводоросли в колбах и лабораторных биореакторах объемом до пяти литров.

« "Мы меняем условия культивирования, задаем определенный состав питательной среды и целенаправленно изменяем качество конечного продукта", — подчеркнула Дышлюк.

По ее словам, микроводоросли отличаются высокой скоростью роста. "Если сравнивать микроводоросли с растительными источниками для получения биотоплива, например, с зерновыми и масличными культурами (именно на это сейчас направлен фокус многих исследователей — прим. ред), то, конечно, микроводоросли на их фоне значительно выигрывают в скорости роста", — пояснила она.

Вместе с тем, как полагает ученый, говорить о полной замене нефтехимического дизельного топлива на биодизель пока рано.

« "Во избежание проблем с двигателем внутреннего сгорания пока предлагается лишь частичная замена, когда биодизель смешивают в определенном процентном соотношении с дизельным топливом, полученным из нефти. Кроме того, в России, да и во всем мире сохраняется проблема крупномасштабного культивирования микроводорослей", — добавила исследователь.

При этом, говоря о глобальных перспективах внедрения подобных технологий, она указала на масштабные последствия для мировой энергетики.

"На сегодняшний день уже разработаны и действуют американский и европейский стандарты на биодизельное топливо. Кстати, в своей разработке мы ориентировались на эти стандарты. Продукт однозначно интересен и востребован, мы видим в этом огромную перспективу", — резюмировала научный руководитель.