Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лионель Месси и еще девять футболистов сборной Аргентины не отправились на родину после поражения в финале чемпионата мира, сообщает TyC Sports.

Подчеркивается, что Месси, выступающий за американский "Интер Майами", остался в США, как и его одноклубник Родриго Де Пауль. Вместе с ними в страну не отправились еще восемь игроков: Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Николас Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо. В воскресенье Ассоциация футбола Аргентины (AFA) сообщила, что часть из них возвращается в расположение своих клубов, а некоторые отправились в отпуск.