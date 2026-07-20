Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании обыграла сборную Аргентины в финале чемпионата мира, который прошел в Нью-Йорке.
- Самолет со сборной Аргентины вылетел из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, но 16 футболистов вернулись, а 10, включая Лионеля Месси, остались в США.
- Часть футболистов, которые не вернулись в Аргентину, возвращается в расположение своих клубов, а некоторые отправились в отпуск.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лионель Месси и еще девять футболистов сборной Аргентины не отправились на родину после поражения в финале чемпионата мира, сообщает TyC Sports.
19 июля 2026 • начало в 22:00
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По информации TyC Sports, самолет со сборной Аргентины вылетел из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес. В столицу вернулись 16 футболистов: Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес, Маркос Сенеси, Факундо Медина, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Гонсало Монтьель, Леандро Паредес, Алексис Макаллистер, Валентин Барко, Эксекиэль Паласиос, Джовани Ло Чельсо, Николас Гонсалес, Тьяго Альмада, Джулиано Симеоне и Хосе Мануэль Лопес.
Подчеркивается, что Месси, выступающий за американский "Интер Майами", остался в США, как и его одноклубник Родриго Де Пауль. Вместе с ними в страну не отправились еще восемь игроков: Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Николас Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо. В воскресенье Ассоциация футбола Аргентины (AFA) сообщила, что часть из них возвращается в расположение своих клубов, а некоторые отправились в отпуск.