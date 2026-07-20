В Ленинградской области произошел пожар на базе отдыха

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Пожар произошел в гостевом корпусе базы отдыха в Ленинградской области, по предварительной информации, людей в корпусе не было, сообщает ГКУ "Леноблпожспас".

"Горел гостевой корпус базы отдыха, размером 15 на 25 метров. По тушению работал личный состав 136, 137, 138 пожарных частей Лужского отряда и 106 пожарной части Гатчинского отряда "Леноблпожспас", служба пожаротушения "Леноблпожспас". По предварительной информации, людей в корпусе не было", - говорится в сообщении.