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В Ленинградской области произошел пожар на базе отдыха - РИА Новости, 20.07.2026
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09:35 20.07.2026 (обновлено: 12:42 20.07.2026)
В Ленинградской области произошел пожар на базе отдыха

В Ленинградской области произошел пожар на базе отдыха, пострадавших нет

© Фото : ГКУ "Леноблпожспас"Пожар на базе отдыха в Лужском районе Ленинградской области
Пожар на базе отдыха в Лужском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ГКУ "Леноблпожспас"
Пожар на базе отдыха в Лужском районе Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В гостевом корпусе базы отдыха в Ленинградской области произошел пожар.
  • По предварительной информации, людей в корпусе во время пожара не было.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Пожар произошел в гостевом корпусе базы отдыха в Ленинградской области, по предварительной информации, людей в корпусе не было, сообщает ГКУ "Леноблпожспас".
Возгорание произошло поздним вечером в воскресенье в Лужском районе.
"Горел гостевой корпус базы отдыха, размером 15 на 25 метров. По тушению работал личный состав 136, 137, 138 пожарных частей Лужского отряда и 106 пожарной части Гатчинского отряда "Леноблпожспас", служба пожаротушения "Леноблпожспас". По предварительной информации, людей в корпусе не было", - говорится в сообщении.
Пожар на базе отдыха ликвидирован, уточняет служба.
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