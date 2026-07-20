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В Мадриде празднуют победу Испании на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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03:07 20.07.2026
В Мадриде празднуют победу Испании на ЧМ

В центре Мадрида тысячи болельщиков празднуют победу Испании на ЧМ

© REUTERS / Evan VucciСборная Испании с Кубком мира по футболу
Сборная Испании с Кубком мира по футболу - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Сборная Испании с Кубком мира по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тысячи болельщиков вышли на улицы Мадрида, чтобы отпраздновать победу сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу.
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил сборную с победой в социальной сети X.
  • Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник, футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес.
МАДРИД, 20 июл - РИА Новости. Тысячи болельщиков вышли на улицы центра Мадрида, чтобы отпраздновать победу сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.
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Сразу после финального свистка собравшиеся на площади Колумба начали обнимать друг друга, размахивать национальными флагами и скандировать "Чемпионы!" и "Я испанец!".
С победой сборную поздравил премьер-министр Испании Педро Санчес.
"Мы - чемпионы мира! Невероятная наша сборная! Спасибо, команда", - написал он в социальной сети X.
Празднование быстро вышло за пределы площадок, где транслировался матч. Группы болельщиков в красно-желтых футболках заполнили прилегающие улицы, автомобилисты сигналят в поддержку сборной, а из открытых окон и дверей баров слышны праздничные песни.
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При этом, обстановка в центре Мадрида остается спокойной, за порядком следят усиленные наряды полиции. На данный момент сообщений о задержаниях или крупных беспорядках не поступало: болельщики поют, танцуют, обнимаются, размахивают флагами и продолжают праздновать победу сборной.
Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник. Ожидается, что футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес. Власти города уже подготовили план ограничения движения в районе площади.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
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