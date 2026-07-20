В Мадриде празднуют победу Испании на ЧМ

Сборная Испании с Кубком мира по футболу

Сборная Испании с Кубком мира по футболу

© REUTERS / Evan Vucci Сборная Испании с Кубком мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Тысячи болельщиков вышли на улицы Мадрида, чтобы отпраздновать победу сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу.

Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил сборную с победой в социальной сети X.

Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник, футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес.

МАДРИД, 20 июл - РИА Новости. Тысячи болельщиков вышли на улицы центра Мадрида, чтобы отпраздновать победу сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.

Сразу после финального свистка собравшиеся на площади Колумба начали обнимать друг друга, размахивать национальными флагами и скандировать "Чемпионы!" и "Я испанец!".

С победой сборную поздравил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Празднование быстро вышло за пределы площадок, где транслировался матч. Группы болельщиков в красно-желтых футболках заполнили прилегающие улицы, автомобилисты сигналят в поддержку сборной, а из открытых окон и дверей баров слышны праздничные песни.

При этом, обстановка в центре Мадрида остается спокойной, за порядком следят усиленные наряды полиции. На данный момент сообщений о задержаниях или крупных беспорядках не поступало: болельщики поют, танцуют, обнимаются, размахивают флагами и продолжают праздновать победу сборной.