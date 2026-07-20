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Одноклубника Ямаля признали лучшим молодым футболистом ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:49 20.07.2026 (обновлено: 01:51 20.07.2026)
Одноклубника Ямаля признали лучшим молодым футболистом ЧМ-2026

Испанец Кубарси признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира 2026 года

© Соцсети ФИФАКубок мира по футболу
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в финале чемпионата мира.
  • Пау Кубарси получил приз лучшему молодому игроку чемпионата мира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Защитник сборной Испании по футболу Пау Кубарси получил приз лучшему молодому игроку чемпионата мира, который завершился в США, Канаде и Мексике.
Сборная Испании в воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 (в дополнительное время). После матча 19-летний защитник "Барселоны" Кубарси получил приз лучшему молодому игроку турнира.
Приз лучшему молодому игроку (не старше 21 года) вручается с чемпионата мира 2006 года. Ранее приз получали немцы Лукас Подольски (2006), Томас Мюллер (2010), французы Поль Погба (2014), Килиан Мбаппе (2018) и аргентинец Энцо Фернандес (2022).
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ФутболСпортИспанияСШАКанадаЧМ по футболу 2026Пау КубарсиЛукас ПодольскиТомас МюллерБарселона
 
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