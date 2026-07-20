Одноклубника Ямаля признали лучшим молодым футболистом ЧМ-2026

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Защитник сборной Испании по футболу Пау Кубарси получил приз лучшему молодому игроку чемпионата мира, который завершился в США, Канаде и Мексике.

Приз лучшему молодому игроку (не старше 21 года) вручается с чемпионата мира 2006 года. Ранее приз получали немцы Лукас Подольски (2006), Томас Мюллер (2010), французы Поль Погба (2014), Килиан Мбаппе (2018) и аргентинец Энцо Фернандес (2022).