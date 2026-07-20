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Родри стал лучшим игроком чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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01:39 20.07.2026 (обновлено: 01:52 20.07.2026)
Родри стал лучшим игроком чемпионата мира

Капитан сборной Испании Родри признан лучшим футболистом чемпионата мира

© REUTERS / Lee SmithРодри
Родри - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Испании Родри признан лучшим футболистом чемпионата мира.
Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины (1:0, дополнительное время) в финале чемпионата мира. По окончании игры полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира.
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"Серебряный мяч" получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, "Бронзовый мяч" достался форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.
Ранее "Золотой мяч" дважды получал Месси (2014 и 2022), по разу обладателями награды становились итальянец Паоло Росси (1982), аргентинец Диего Марадона (1986), итальянец Сальваторе Скиллачи (1990), бразильцы Ромарио (1994), Роналдо (1998), немец Оливер Кан (2002), француз Зинедин Зидан (2006), уругваец Диего Форлан (2010) и хорват Лука Модрич (2018).
Родри 30 лет, в 2024 году он был признан лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы. Полузащитник стал обладателем награды "Золотой мяч" от France Football в 2024 году.
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