Родри стал 11-м игроком, выигрывавшим ЧМ, Лигу чемпионов и "Золотой мяч"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Испании Родри стал 11-м футболистом в истории, который побеждал на чемпионате мира, в Лиге чемпионов и получал «Золотой мяч».
- Сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0, в дополнительное время) и во второй раз стала чемпионом мира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Испании Родри стал 11-м футболистом в истории, который побеждал на чемпионате мира, в Лиге чемпионов и получал "Золотой мяч".
В 2023 году он выиграл Лигу чемпионов в составе "Манчестер Сити", а спустя год стал обладателем "Золотого мяча".
До Родри чемпионат мира, Лигу чемпионов и "Золотой мяч" за карьеру выигрывали Ривалдо, Роналдиньо, Кака (все - Бразилия), Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер (оба - Германия), Зинедин Зидан, Усман Дембеле (оба - Франция), Бобби Чарльтон (Англия), Паоло Росси (Италия) и Лионель Месси (Аргентина).
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