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Родри стал 11-м игроком, выигрывавшим ЧМ, Лигу чемпионов и "Золотой мяч" - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:18 20.07.2026
Родри стал 11-м игроком, выигрывавшим ЧМ, Лигу чемпионов и "Золотой мяч"

Испанец Родри стал 11-м игроком, выигравшим чемпионат мира, ЛЧ и "Золотой мяч"

© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"Родри Эрнандес
Родри Эрнандес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"
Родри Эрнандес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Испании Родри стал 11-м футболистом в истории, который побеждал на чемпионате мира, в Лиге чемпионов и получал «Золотой мяч».
  • Сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0, в дополнительное время) и во второй раз стала чемпионом мира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Испании Родри стал 11-м футболистом в истории, который побеждал на чемпионате мира, в Лиге чемпионов и получал "Золотой мяч".
Сборная Испании в воскресенье в Нью-Йорке обыграла команду Аргентины (1:0, в дополнительное время) и во второй раз стала чемпионом мира. Родри вышел в стартовом составе и был заменен на 99-й минуте.
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В 2023 году он выиграл Лигу чемпионов в составе "Манчестер Сити", а спустя год стал обладателем "Золотого мяча".
До Родри чемпионат мира, Лигу чемпионов и "Золотой мяч" за карьеру выигрывали Ривалдо, Роналдиньо, Кака (все - Бразилия), Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер (оба - Германия), Зинедин Зидан, Усман Дембеле (оба - Франция), Бобби Чарльтон (Англия), Паоло Росси (Италия) и Лионель Месси (Аргентина).
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