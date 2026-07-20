Родри стал 11-м игроком, выигрывавшим ЧМ, Лигу чемпионов и "Золотой мяч"

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан сборной Испании Родри стал 11-м футболистом в истории, который побеждал на чемпионате мира, в Лиге чемпионов и получал «Золотой мяч».

Сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0, в дополнительное время) и во второй раз стала чемпионом мира.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Испании Родри стал 11-м футболистом в истории, который побеждал на чемпионате мира, в Лиге чемпионов и получал "Золотой мяч".

Сборная Испании в воскресенье в Нью-Йорке обыграла команду Аргентины (1:0, в дополнительное время) и во второй раз стала чемпионом мира. Родри вышел в стартовом составе и был заменен на 99-й минуте.

В 2023 году он выиграл Лигу чемпионов в составе "Манчестер Сити", а спустя год стал обладателем "Золотого мяча".