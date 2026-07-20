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Олисе и Родри стали лидерами "рейтинга силы" ФИФА по итогам ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
17:59 20.07.2026 (обновлено: 18:33 20.07.2026)
Олисе и Родри стали лидерами "рейтинга силы" ФИФА по итогам ЧМ-2026

Мбаппе, Олисе и Родри стали лидерами "рейтинга силы" ФИФА по итогам ЧМ-2026

© REUTERS / Carlos BarriaКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Carlos Barria
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Родри стали лидерами "рейтинга силы" ФИФА по итогам чемпионата мира 2026 года.
  • Мбаппе занял первое место в рейтинге атаки, Олисе стал первым в рейтинге креативности.
  • В рейтинге игры в защите три первых места заняли испанцы — Родри, Пау Кубарси и Педро Порро.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Футболисты сборной Франции Килиан Мбаппе и Майкл Олисе, а также капитан сборной Испании Родри стали лидерами "рейтинга силы" Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте организации.
"Рейтинг силы" ФИФА был разработан к чемпионату мира. Полевых футболистов оценивали по трем критериям - атака, креативность, защита. Для вратарей учитывались владение мячом и защита ворот. Спортсменам выставлялась оценка от 0 до 10.
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Мбаппе занял первое место в рейтинге атаки (9,11 балла), опередив англичанина Джудда Беллингема (8,29) и аргентинца Лионеля Месси (8,05). Олисе стал первым в рейтинге креативности (8,28), выиграв борьбу у Месси (8,25) и Мбаппе (7,83). В рейтинге игры в защите три первых места заняли испанцы - Родри (8,23), Пау Кубарси (7,59) и Педро Порро (7,58).
У вратарей лучшую защиту ворот показал португалец Диогу Кошта (8,44), далее в тройке расположились аргентинец Эмилиано Мартинес (8,14) и англичанин Джордан Пикфорд (7,85). Пикфорд (7,92) стал лучшим в рейтинге владения мячом, опередив испанца Унаи Симона (7,88) и Ронвена Уильямса (7,22) из сборной ЮАР.
Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 (дополнительное время). Бронзовые медали завоевали англичане, обыгравшие французов (6:4).
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