Не просто жена Донского. Как княгиня Евдокия спасла Москву и стала святой

20 июля (7 июля по старому стилю) 1407 года в Москве скончалась княгиня Евдокия Дмитриевна Московская, супруга великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского. За ней стояла целая эпоха: княжеские распри, Куликовская битва и чудо спасения Москвы от Тамерлана. При жизни она была великой княгиней, матерью великого князя Василия I и фактической правительницей Руси. Сегодня она – святая покровительница столицы. Кем на самом деле была эта женщина – в материале РИА Новости.

Происхождение Евдокии Московской

Великая княгиня Евдокия родилась в семье суздальского князя Дмитрия Константиновича и его супруги княгини Анны. Средневековые летописи очень редко отмечали появление на свет княжеских дочерей, поэтому точная дата рождения Евдокии неизвестна. Исследователи называют промежуток от 1352 до 1357 года; большинство из них сходятся на 1353 годе. Она росла в Суздале в неспокойной обстановке постоянных междоусобных распрей, которые вели с ее отцом удельные князья.

О том, как протекало детство Евдокии, известно немного. Девочек в знатных домах с ранних лет готовили к роли супруги, хозяйки большого дома и благочестивой молитвенницы.

Умение читать и писать для женщины считалось необязательным, однако в семье князя Дмитрия Константиновича было иначе. Ее отец, князь Суздальский (позже – Нижегородский), был образованным человеком – именно при его дворе создавалась Лаврентьевская летопись, древнейшая из дошедших до нас. Поэтому грамоте обучались не только сыновья, но и дочери – Евдокия и ее старшая сестра Мария.

Жена Дмитрия Донского

В 1367 году по благословению митрополита Алексия был заключен брак Евдокии и шестнадцатилетнего великого князя Московского Дмитрия Ивановича. Предполагалось, что брак Дмитрия и Евдокии станет залогом прекращения междоусобной борьбы Московского и Суздальско-Нижегородского княжеств и ознаменует собой окончательное примирение двух князей. Политические интересы определили и место свадьбы.

Как писал историк Сергей Соловьев, "оба великих князя не хотели нарушить своего достоинства. Московский не хотел ехать жениться в Нижний, а нижегородский не хотел ехать на свадьбу к дочери в Москву к шестнадцатилетнему князю". Поэтому местом венчания была выбрана Воскресенская церковь Коломенского кремля.

Коломна, расположенная у впадения Москвы-реки в Оку, в то время была вторым по величине и значению городом Московского княжества. По завещанию Ивана Красного Коломна была собственностью его старшего сына Дмитрия, его вотчиной.

Существовала еще одна причина, по которой выбор места свадьбы пал на Коломну, пишет в книге "Страсти, владычествующие над мирами. Дмитрий Донской и его время" доктор исторических наук, руководитель музея Куликовой битвы в Моховом Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Олег Вронский.

« "За несколько месяцев до свадьбы Москва стала жертвой великого пожара, за два часа уничтожившего Кремль, Посад, Загородье, Заречье. Начавшийся с возгорания в церкви Всех Святых пожар получил в истории название Всесвятского. Свадебные торжества на свежем пепелище были бы зрелищем странным и показывали бы гостям Москву не в лучшем виде", – отмечает он.

Несмотря на присутствие в Коломне митрополита Алексия, венчал молодых не он и не коломенский епископ Филимон. По одной из версий, Дмитрий Иванович был вдовцом, поэтому обряд совершил не архиерей, а простой священник Вознесенского храма, имя которого история не сохранила.

Семья и дети

Евдокия Дмитриевна прожила с Дмитрием Ивановичем "двадцать три года жизни, непростой и отнюдь не безоблачной. И в радости, и в горе великая княгиня была рядом с мужем. Их брак увенчался рождением тринадцати детей, и почти все они, что для Средневековья было редкостью, преодолели опасный детский возраст и прожили долгую жизнь", — пишет экскурсовод музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом Ольга Попова в книге "За правым плечом. Женщины московского великокняжеского дома эпохи Куликовской битвы".

Их первенец Даниил родился в 1368 году, но умер в детстве. В 1371 году родился будущий великий князь Василий I. В 1374 году в Переяславле родился Юрий, крестным отцом которого стал Сергий Радонежский. На крестины съехались князья – это событие стало формальным поводом для съезда, на котором обсуждались совместные действия против Мамая. Евдокия в эти дни близко познакомилась с игуменом Сергием и стала его духовной дочерью. В трудные часы своей жизни княгиня всегда будет чувствовать поддержку и благословение великого старца.

Всего же в великокняжеской семье родились 13 детей – 9 сыновей и 4 дочери.

По мнению современников, семья великого князя являла собой пример подлинной любви и трогательного единения перед лицом самых тяжелых испытаний.

« "…жили они целомудренно, словно златогрудый голубь и сладкоголосая ласточка, с благочестием пеклись о спасении своем, с чистой душой и ясным умом держа земное царство и готовя себя к небесному…" – описывает брак Дмитрия и Евдокии летописец XIVвека в "Слове о житии и о преставлении князя Дмитрия Ивановича, царя русского".

Брак Дмитрия и Евдокии не был легким: в 1376 году умер их первенец Даниил, а вслед за ним – новорожденный младенец. В 1377 году на реке Пьяне погиб брат Евдокии Иван.

"Какая несгибаемая сила, какой характер должен быть у женщины, чтобы не зароптать, не пасть духом, потеряв всего за полгода двоих детей и любимого брата! Евдокия достойно вынесла эти испытания, укрепляясь молитвой и милосердными делами", – отмечает экскурсовод музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом Ольга Попова.

Куликовская битва в жизни княгини Евдокии

23 июня 1380 года, когда великий князь Дмитрий Иванович со своими ближними людьми пировал у Микулы Васильевича Вельяминова, в Москву пришла весть о том, что Мамай "во мнозе силе" стоит у устья реки Воронеж. Это означало, что начинается большая война. На военном совете князь принял решение собрать великое войско и дать решающий бой Мамаю в Дикой степи, вдали от родных земель. Он отправил гонцов в русские княжества с призывом встать под его знамена против общего страшного врага и собраться в Коломне 15 августа, "на Успение святой Богородицы".

Одновременно начался сбор и передвижение к столице ратей самого Московского княжества. Когда подготовка была завершена, пришло время выдвигаться в Коломну. Настал тяжелый час прощания.

« "Княгиня же великая Евдокия, и Владимира княгиня Мария, и других православных князей княгини, и многие жены воевод, и боярыни московские, и жены слуг тут стояли, провожая, от слез и кликов сердечных не могли и слова сказать", – повествует автор "Сказания о Мамаевом побоище".

Обстановка была накалена до крайности, и князь Дмитрий Иванович, сам сильно взволнованный, прощаясь с Евдокией, запретил ей прилюдно плакать. Оба они понимали – великая княгиня является нравственным ориентиром для других женщин, на нее смотрят и принимают за образец ее поведение. "Жена, если Бог за нас, то кто против нас! " – после этих слов Дмитрия Евдокия собралась с мыслями и чувствами.

О том, что битва произойдет совсем скоро, в Москве поняли, когда гонец принес весть о соединении войска Дмитрия Ивановича с полками литовских князей, перешедших на русскую службу, – Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. День и ночь во всех московских храмах и монастырях совершались богослужения и читались молитвы о русском воинстве.

« "В эти грозные дни Евдокия практически не уходила из церкви, неустанно молясь о благополучном исходе битвы, подавая тем самым пример всем женам, матерям, сестрам воинов, отправившихся в поход. Взывая к Божьей помощи, великая княгиня щедро жертвовала в храмы, раздавала милостыню нищим и убогим", – пишет экскурсовод музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом Ольга Попова в книге "За правым плечом. Женщины московского великокняжеского дома эпохи Куликовской битвы".

© Фото предоставлено Государственным Историческим Музеем (ГИМ) "Княгиня Евдокия провожает князя Дмитрия Иоанновича Донского и русское войско на сражение с Мамаем" (Лист 9 из цельногравированной книжки "Мамаево побоище"), неизвестный гравер, бумага резец, 22х18 см., первая половина XIX в., Москва, Российская империя © Фото предоставлено Государственным Историческим Музеем (ГИМ) "Княгиня Евдокия провожает князя Дмитрия Иоанновича Донского и русское войско на сражение с Мамаем" (Лист 9 из цельногравированной книжки "Мамаево побоище"), неизвестный гравер, бумага резец, 22х18 см., первая половина XIX в., Москва, Российская империя

8 (21) сентября 1380 года произошла великая битва . В этот день на Куликовом поле, на берегу Непрядвы и Дона объединенное русское воинство под предводительством Дмитрия Ивановича разгромило войско Мамаевой орды. Князь Дмитрий сам сражался на поле брани и, согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", был контужен.

Весть о победе на Куликовом поле пришла в Москву на четвертый день и вызвала не только всеобщее ликование, но и плач по погибшим. Узнав, что князь Дмитрий Иванович жив, княгиня Евдокия старалась утешить свою сестру Марию, потерявшую в битве супруга Микулу Вельяминова, и всех женщин, чьи мужья остались на поле боя.

Спасение от нашествия Тохтамыша

Великая победа в Донском побоище вселила в русских людей надежду на освобождение от ордынского владычества. Но из степей поднимался новый враг – хан Тохтамыш, ставленник Тамерлана. Русская дань перестала поступать еще со времен "розмирья" с Мамаем, и Тохтамыш решил действовать.

"За окнами стоял щедрый август. В великокняжеском тереме царило оживление — со дня на день ожидали рождения Евдокией очередного наследника. Этого ребенка Евдокия носила тяжело — беременность была уже девятой, и несмотря на молодой относительно возраст — двадцать восемь лет, здоровье княгини понемногу начало сдавать", — пишет Ольга Попова.

© Фото предоставлено Государственным Историческим Музеем (ГИМ) "Преподобная Евфросиния Московская". Икона, 30,9х26,3х2,5 см., дерево, левкас, атлас, масло. Начало XX в. Москва, Россия © Фото предоставлено Государственным Историческим Музеем (ГИМ) "Преподобная Евфросиния Московская". Икона, 30,9х26,3х2,5 см., дерево, левкас, атлас, масло. Начало XX в. Москва, Россия

14 августа на свет появился Андрей. Едва молодая мать оправилась после родов, как Дмитрию Ивановичу принесли страшную весть: Тохтамыш уже стоит у Окских бродов. Он шел "изгоном", стремительно и скрытно. Рязанский князь Олег Иванович и отец Евдокии, Дмитрий Константинович, перед лицом внезапно возникшей угрозы выразили покорность хану. Более того, Тохтамыш взял в качестве заложников двух братьев великой княгини — Семена и Василия. Они-то и должны были указать врагу дорогу на Москву.

Время для сбора войска было упущено. Дмитрий Иванович уехал в Кострому, оставив жену и детей в Москве, уверенный, что Кремль выдержит осаду. Однако едва окрепшая Евдокия решилась на отъезд. Она обратилась к митрополиту Киприану, но тот, судя по всему, воспользовался ее авторитетом, чтобы покинуть город. Пути их разошлись: митрополит направился в Тверь, а Евдокия – в Кострому, к мужу.

Из-за слабости после родов поезд княгини двигался медленно. 23 августа Тохтамыш подошел к Москве. Три дня ордынцы безуспешно штурмовали стены. Тогда хан прибег к коварству – братья Евдокии уговорили москвичей открыть ворота. Город был захвачен и разорен, погибло более 20 тысяч человек. "Везде же вопль страшен был, и не слышали друг друга вопиющие", – повествует летописец.

Когда весть о гибели Москвы настигла Евдокию, она поспешила к Переяславлю. Горожане уже грузились на лодки, чтобы спастись на Плещеевом озере.

« "Конечно, среди первых спустили на озеро лодку с великой княгиней и детьми", – описывает эти события Ольга Попова в книге "За правым плечом. Женщины московского великокняжеского дома эпохи Куликовской битвы". По преданию, озеро окутал густой туман и укрыл беглецов.

© Фото : Виталий Ковальчук Птицы на Плещеевом озере © Фото : Виталий Ковальчук Птицы на Плещеевом озере

Тохтамыш начал отход, разорив по пути Коломну и Рязанское княжество.

"С каким чувством, с какой невыразимой горечью смотрела великокняжеская семья на московское пепелище", – пишет Ольга Попова в книге "За правым плечом".

Как отмечает автор, не сдержался и Дмитрий Иванович, заплакал навзрыд. Но, глядя на несгибаемую жену, он понял – нужно начинать все сначала.

В 1383 году Тохтамыш потребовал от русских князей отправить в Орду старших сыновей в качестве заложников.

"Кровью обливалось сердце Евдокии, когда она собирала двенадцатилетнего Василия в долгий и страшный путь", – отмечает Ольга Попова.

Позже, в память об избавлении от плена, Евдокия восстановила сожженный Горицкий Успенский монастырь в Переяславле – городе, где родился ее сын Юрий и где она спаслась.

Как жила княгиня Евдокия после смерти Дмитрия Донского

В 1389 году, не дожив до 39 лет, великий князь Дмитрий Иванович скончался и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. В последние дни жизни князя Евдокия ожидала рождения ребенка – Дмитрий дожил до появления на свет сына Константина.

Незадолго до смерти в своей Духовной грамоте он писал: "Приказываю дети своей княгине. А вы, дети мои, живите заодин, и матери своей слушайтесь во всем… А который сын мой не слушает матери своей, будет не в ее воле, на том не будет моего благословенья". В завещании Дмитрий особо, несколько раз подчеркнул статус "своей княгини" как главы рода, властной надо всеми сыновьями.

По завещанию Дмитрий первым из русских князей передал великое княжение по наследству – он благословил старшего сына Василия "своею отчиной, великим княжением". Евдокия Дмитриевна была объявлена гарантом завещания мужа и фактически встала во главе Московского княжества в качестве блюстительницы престолонаследия для своих сыновей. По Духовной грамоте княгиня получила в собственность значительные земельные и имущественные владения. Это делало ее политически независимой и экономически самостоятельной.

Как княгиня Евдокия защитила Москву от Тамерлана

В 1395 году, после разгрома Тохтамыша, к русским пределам с огромным войском приближался Тамерлан. Великий князь Василий Дмитриевич во главе спешно собранных отрядов выдвинулся к Окским рубежам. Москвичи готовились к осаде. Евдокия дни и ночи проводила в храме, молясь о защите русской земли. Согласно "Краткому сказанию о блаженной великой княгине Евдокии", во время молений ей было дано откровение – принести в Москву из Владимира чудотворный образ Богоматери. 26 августа 1395 года Евдокия с сыновьями, митрополитом и боярами, сопровождаемая множеством москвичей, торжественно вышла встречать икону на Кучковое поле.

Согласно преданию, в день встречи ("сретения") иконы Тамерлан увидел во сне грозное видение и отступил от Москвы.

"Явлением Пречистой Богоматери злочестивый Темир Аксак (Тамерлан) устрашился, побежал, и исчез", – говорится в "Кратком сказании о блаженной великой княгине Евдокии", помещенном в "Степенной книге царского родословия" XVI века.

На месте, где тысячи молящихся жителей Москвы вместе с княгиней Евдокией встретили чудотворный образ, позднее был основан знаменитый Сретенский монастырь, существующий и сегодня.

Последние годы жизни княгини

Последние годы жизни великая княгиня Евдокия Дмитриевна, постепенно отходя от мирских дел, посвятила посту, молитве и обустройству различных храмов и монастырей. Документы той эпохи подтверждают щедрые вклады княгини в различные обители, например, в Кирилло-Белозерский монастырь и в Рождественский монастырь города Владимира.

В память о победе князя Дмитрия на Куликовом поле княгиня построила в Московском Кремле храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поскольку историческая победа на Куликовом поле совершилась именно в этот праздник. Храм был расписан выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным.

17 мая 1407 года она приняла иноческий постриг с именем Евфросинии – в честь святой, особо почитаемой в ее родном Суздале, в Вознесенском женском монастыре. Прожив в иночестве всего несколько недель, 7 июля 1407 года инокиня Евфросиния скончалась и была погребена в строящемся каменном Вознесенском соборе.

© Фото предоставлено Государственным Историческим Музеем (ГИМ) Павлинов А. М., Соловьев С. У. "Преподобная Евфросиния Московская". Икона, 17х12 см. Металл, масло, 1896 г., Москва, Покровский собор. Церковь Василия Блаженного © Фото предоставлено Государственным Историческим Музеем (ГИМ) Павлинов А. М., Соловьев С. У. "Преподобная Евфросиния Московская". Икона, 17х12 см. Металл, масло, 1896 г., Москва, Покровский собор. Церковь Василия Блаженного

При уничтожении Вознесенского монастыря в 1929 году ее мощи были утрачены, но вновь обретены в 2002 году, после чего перенесены в Архангельский собор Московского Кремля.