Куликовская битва: причины, факты и историческое значение

В 2025 году исполняется 645 лет Куликовской битве – одному из главных сражений в российской истории. Победа великого князя московского Дмитрия Донского над войском ордынского темника Мамая дала мощный толчок национальному самосознанию и образованию общерусской государственности. Кто, с кем и где воевал, каково историческое значение Куликовской битвы – в материале РИА Новости.Когда и где произошла Куликовская битваСражение, которое вошло в историю под названием "Куликовская битва", произошло 8 (по новому стилю – 21) сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке современной Тульской области.Кто с кем воевалСо стороны Руси в битве участвовало объединенное русское войско, которое возглавлял великий князь московский Дмитрий Иванович, позже известный как Донской.В поход на Дон выступили дружины и полки из городов Московского княжества и многих городов и земель Северо-Восточной Руси, в том числе из Москвы, Коломны, Звенигорода, Можайска, Серпухова, Боровска, Дмитрова, Переяславля, Владимира, Юрьева, Костромы, Углича, дружины Белозерского, Ярославского, Ростовского, Стародубского, Моложского, Кашинского, Вяземско-Дорогобужского, Тарусско-Оболенского, Новосильского, Муромского, Елецкого, Мещерского княжеств, Пскова и Новгорода Великого, а также служилого московского князя Романа Михайловича Брянского. Позднее к войску присоединились полки под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и московского воеводы Тимофея Вельяминовича, дружины князей Дмитрия и Андрея Ольгердовичей.Со стороны Золотой Орды в битву вступило войско беклербека и темника Мамая. Под своими знаменами он собрал воинов из многих подвластных себе земель правобережья Волги, Крыма и Северного Кавказа. Также в летописях упоминаются наемные отряды итальянских колоний в Крыму ("фрязы"), черкасы (адыги), ясы (осетины), бесермяне, буртасы и армяне (народы и переселенцы Волжской Булгарии).По современным оценкам, войска противников насчитывали несколько десятков тысяч человек. Подобное скопление воинов было огромным в глазах современников. В то время столкновение ратей, превышавших несколько тысяч, считалось крупным сражением. Поэтому в источниках приводятся завышенные сведения о численности участников Куликовской битвы.Причины сраженияГлавной причиной похода Мамая на Русь летописи называют желание Мамая отомстить за поражение в битве на реке Воже в 1378 году, где посланное им войско потерпело сокрушительное поражение.Другая причина была экономической. Мамай хотел заставить Москву регулярно платить дань в больших размерах, чем это было оговорено в 1371 году, когда Орда выдала ярлык князю Дмитрию Московскому на великое княжение владимирское. Пользуясь неразберихой в Орде, Москва с 1374 года вообще прекратила платить ордынскую дань. Средства были крайне необходимы Мамаю для сохранения войска и привлечения новых сторонников в борьбе за власть в Золотой Орде.Весной 1380 года, борьба, которую Мамай вел за Сарайский престол, начала складываться для него неудачно, отметил заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов."Мамаю, чтобы продолжать борьбу за власть со своим главным противником Тохтамышем, нужны были средства. Для это было нужно было вновь подчинить себе непокорных русских князей во главе с московским князем и собрать невыплаченную ими дань. Если бы он не смог решить этот вопрос, его политическая карьера была бы обречена. Можно сказать, что он поставил на карту все", – рассказал он.Предыстория сраженияМамай основательно готовился к походу на Москву в 1379 и в первой половине 1380 года. В начале лета 1380 года Мамаева орда медленно двинулась из кочевой ставки темника в низовьях Дона на Русь, вверх по течению реки. В начале августа войско Мамая достигло устья реки Воронеж.О нашествии Мамая на Москву стало известно в конце июля – начале августа. Понимая неизбежность открытого военного столкновения с войсками Мамая, Дмитрий Иванович на военном совете с ближними московскими боярами и двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским приняли решение о сборе полков и ратей всего Московского княжества и союзных князей.Сбор всего войска был назначен 15 августа в Коломне – важном стратегическом пункте на южных рубежах московской земли. В Коломне был проведен смотр войск, прибывшие силы были объединены в "полки", были назначены их воеводы, определен порядок похода. Сюда к московскому князю приехали ордынские послы с требованием Мамая о выплате дани.20 августа войско Дмитрия отправилось из Коломны вверх по левому берегу Оки до устья Лопасни, постоянно собирая данные о противнике. 26–27 августа полки переправились через Оку и двинулись вдоль пограничья рязанских земель на юг, чтобы вклиниться между возможными союзниками Мамая и не дать им соединиться."Куликовский поход был закономерен. Это не было спонтанное решение воевод и князя Дмитрия, весь предыдущий ход событий прямо говорит о том, что тактика сбора и выдвижения войск отрабатывалась годами. Большинство историков считают, что смысл этого марш-броска был в том, чтобы встретиться с Мамаем без его союзников, один на один", – пояснил Андрей Наумов.Благословение преподобного Сергия РадонежскогоВ то время на Руси не было митрополита, а авторитет Сергия Радонежского был очень велик, поэтому князь Дмитрий Иванович поехал искать поддержки перед грядущим сражением в Троицкую обитель. Преподобный Сергий Радонежский выступал за объединение всех русских князей под знаменами православной веры. Его благословение придало русскому войску сил в борьбе с опытным и сильным противником. В помощь князю Дмитрию Ивановичу он направил иноков Пересвета и Ослябю.Хронология сражения7 сентября произошел бой сторожевых отрядов русского и ордынского войск, в котором победа осталась за первыми. Разведчики сообщили московскому князю, что ордынцы стоят лагерем в одном переходе от русского лагеря, в верховьях реки Красивая Меча. На военном совете решено было дать сражение за Доном. В ночь с 7 на 8 сентября 1380 года полки начали форсировать Дон.Местом сражения стал узкий участок между балкой Рыбий Верх и рекой Смолкой, у слияния Дона и Непрядвы на Куликовом поле. Предполагалось, что конница ордынцев не сможет занять там большую территорию и атаковать противника с флангов или ударить с тыла. Кроме того, там был участок леса, где русское войско могло сделать засаду.Туманным утром 8 (21) сентября, в субботу, в день Рождества Пресвятой Богородицы русские полки начали разворачиваться в боевой порядок. Согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", далеко вперед были выдвинуты отряды Сторожевого полка. Первую линию строя составлял Передовой полк. За ним стояла основная линия войск Дмитрия с Большим полком в центре и крыльями (полки Правой и Левой руки). За Большим полком, вероятно, располагался резерв. Предугадывая ход битвы, русские воеводы оставили в стороне от общей линии сильный общий резерв – Засадный полк.По последним научным данным русские войска выстроились, имея за спиной Дон и Непрядву, занимая фронт не более полутора километров. Склоны балки, речки и их отвершки были густо залесены.Для наступления у Мамая оставался узкий водораздельный степной коридор, не дававший возможность составлявшей основу войска коннице развернуться и применять излюбленные фланговые охваты, рассказал Андрей Наумов."Войску Мамая надо было продираться через поросшие лесом крутые овраги. Кони просто ноги бы себе переломали, форсируя эти естественные преграды. Это было крайне невыгодно для легкой ордынской конницы. Кроме того, Мамай пришел к месту битвы с 30-километрового марша, лошади уже устали, и ему требовалось время, чтобы перестроиться из походного в боевой порядок", – отметил он.К 6-му часу утра (около 11:00) ордынцы начали выстраивать свой фронт. По легенде, битва началась с поединка Челубея (Темир-бея) с Александром Пересветом, в котором погибли оба воина. Затем в схватку вступили сторожевые отряды. Дмитрию Ивановичу приписывают участие в первом столкновении с ордынцами. После первых стычек великий князь отъехал к Большому полку, чтобы руководить сражением.Само сражение длилось три часа – с 6-го по 9-й час по древнерусскому счету времени. После схваток сторож ордынцы всей силой обрушились на Передовой полк, который практически полностью погиб, но ослабил наступательный порыв войск Мамая. Затем в бой вступили главные силы. Около двух часов русские полки сдерживали непрерывные атаки мамаевой конницы на узком и тесном пространстве "... от великой тесноты задыхахуся, яко немощно бе вместитися на поле Куликовом... ".Примерно в половину первого дня "начаша одолевать погани". Ордынцам удалось прорваться на левом фланге русских сил и выйти в тыл Большому полку. Московский князь был ранен. Создалась критическая ситуация полного окружения и уничтожения всей рати Дмитрия Ивановича.В этот момент в бой вступил Засадный полк, который располагался недалеко от полка Левой руки в большом лесном массиве Зеленая Дубрава. Свежее подкрепление коренным образом изменило ситуацию на поле боя. Среди ордынцев началась паника. Войска Мамая обратились в бегство, их преследование продолжалось до темноты."Куликовская битва была битвой конных полков. И часто бывало так, что выигрывал тот, кто сохранил в конце боя свежие силы. Судя по ходу Куликовской битвы, Мамай бросил в бой все, что у него было в наличии. А русские по приказу опытных воевод до последнего держали резерв, и эта тактика себя оправдала", – пояснил Андрей Наумов.Чем завершилась Куликовская битваРазгром противника был полным, большинство ордынских воинов было убиты в бою или во время бегства. Был захвачен стан Мамая со всем имуществом и стадами.Несколько дней русские воины хоронили павших и собирали трофеи. Затем 14 сентября поредевшее русское войско двинулось назад. 1 октября героев Куликовской битвы торжественно встречали в Москве.Карта сраженияМифы и предания Куликовской битвыПо преданию, князь Дмитрий Донской перед сражением поменялся одеждой с одним из бояр — Михаилом Бренком. Отдав ему княжеские доспехи, он уехал в передовой полк на чужом коне и сражался среди обычных ратных людей. После завершения сражения князя долго не могли найти и обнаружили без сознания в роще неподалеку. Бренок погиб.Находки на Куликовом полеВеликое сражение на Дону стало предметом исследования многих поколений ученых. Но первые шаги по изучению самого поля сражения и сбору находок с него были сделаны не учеными, а энтузиастами – местными помещиками и дворянами. Связанные с битвой предметы они приобретали у крестьян, которые собирали эти вещи при распашке территории сражения в XVIII–XIX веках.В 1996 году на Куликовом поле был создан федеральный музей-заповедник. В 1995–2000 годах силами Верхне-Донской археологической экспедиции Государственного исторического музея и музея-заповедника "Куликово поле" были начаты полевые исследования с применением современных металлодетекторов. Тогда же были найдены первые реликвии, относящиеся к вооружению и снаряжению воинов Руси и Орды той эпохи. Исследования Куликова поля продолжаются и сегодня и охватывают десятки гектаров.Историческое значение Куликовской битвыКуликовская битва стала одной из наиболее значительных битв в русской истории, которая сломала укоренившийся в общественном сознании русских людей за сто с лишним лет стереотип о том, что нельзя восстать против угнетателей и обрести свободу.Собрав под своими знаменами войска 14 русских княжеств, Дмитрий Донской открыл русским людям путь к независимости и объединению. С этого дня Москва стала признанным центром антиордынской борьбы и притяжения русских земель. Противостояние Московского великого княжества с Мамаевой Ордой завершилось ее крахом. Дмитрий Донской не позволил Мамаю восстановить власть над русскими землями.Куликовская битва стала символом великой победы, дав мощный толчок национальному самосознанию и созиданию общерусской государственности с центром в Москве."Большинство ученых считают Куликовскую битву и время правления Дмитрия Донского поворотным в русской истории. Северо-восточные земли наконец объединились, и их центром стала Москва. Лев Гумилев говорил о том, что на Куликово поле пришли отдельные полки из земель и городов Северо-Восточной Руси – москвичи, суздальцы, владимирцы, ярославцы. А вернулся единый русский народ. То есть в Куликовской битве мы впервые себя ощутили единым народом", – заключил Андрей Наумов.
Куликовская битва: причины, факты и историческое значение
Когда и где произошла Куликовская битва
Сражение, которое вошло в историю под названием "Куликовская битва", произошло 8 (по новому стилю – 21) сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке современной Тульской области.
Кто с кем воевал
Со стороны Руси в битве участвовало объединенное русское войско, которое возглавлял великий князь московский Дмитрий Иванович, позже известный как Донской.
В поход на Дон выступили дружины и полки из городов Московского княжества и многих городов и земель Северо-Восточной Руси, в том числе из Москвы, Коломны, Звенигорода, Можайска, Серпухова, Боровска, Дмитрова, Переяславля, Владимира, Юрьева, Костромы, Углича, дружины Белозерского, Ярославского, Ростовского, Стародубского, Моложского, Кашинского, Вяземско-Дорогобужского, Тарусско-Оболенского, Новосильского, Муромского, Елецкого, Мещерского княжеств, Пскова и Новгорода Великого, а также служилого московского князя Романа Михайловича Брянского. Позднее к войску присоединились полки под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и московского воеводы Тимофея Вельяминовича, дружины князей Дмитрия и Андрея Ольгердовичей.
Со стороны Золотой Орды в битву вступило войско беклербека и темника Мамая. Под своими знаменами он собрал воинов из многих подвластных себе земель правобережья Волги, Крыма и Северного Кавказа. Также в летописях упоминаются наемные отряды итальянских колоний в Крыму ("фрязы"), черкасы (адыги), ясы (осетины), бесермяне, буртасы и армяне (народы и переселенцы Волжской Булгарии).
По современным оценкам, войска противников насчитывали несколько десятков тысяч человек. Подобное скопление воинов было огромным в глазах современников. В то время столкновение ратей, превышавших несколько тысяч, считалось крупным сражением. Поэтому в источниках приводятся завышенные сведения о численности участников Куликовской битвы.
Причины сражения
Главной причиной похода Мамая на Русь летописи называют желание Мамая отомстить за поражение в битве на реке Воже в 1378 году, где посланное им войско потерпело сокрушительное поражение.
Другая причина была экономической. Мамай хотел заставить Москву регулярно платить дань в больших размерах, чем это было оговорено в 1371 году, когда Орда выдала ярлык князю Дмитрию Московскому на великое княжение владимирское. Пользуясь неразберихой в Орде, Москва с 1374 года вообще прекратила платить ордынскую дань. Средства были крайне необходимы Мамаю для сохранения войска и привлечения новых сторонников в борьбе за власть в Золотой Орде.
Весной 1380 года, борьба, которую Мамай вел за Сарайский престол, начала складываться для него неудачно, отметил заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов.
"Мамаю, чтобы продолжать борьбу за власть со своим главным противником Тохтамышем, нужны были средства. Для это было нужно было вновь подчинить себе непокорных русских князей во главе с московским князем и собрать невыплаченную ими дань. Если бы он не смог решить этот вопрос, его политическая карьера была бы обречена. Можно сказать, что он поставил на карту все", – рассказал он.
Предыстория сражения
Мамай основательно готовился к походу на Москву в 1379 и в первой половине 1380 года. В начале лета 1380 года Мамаева орда медленно двинулась из кочевой ставки темника в низовьях Дона на Русь, вверх по течению реки. В начале августа войско Мамая достигло устья реки Воронеж.
О нашествии Мамая на Москву стало известно в конце июля – начале августа. Понимая неизбежность открытого военного столкновения с войсками Мамая, Дмитрий Иванович на военном совете с ближними московскими боярами и двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским приняли решение о сборе полков и ратей всего Московского княжества и союзных князей.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области.
Сбор всего войска был назначен 15 августа в Коломне – важном стратегическом пункте на южных рубежах московской земли. В Коломне был проведен смотр войск, прибывшие силы были объединены в "полки", были назначены их воеводы, определен порядок похода. Сюда к московскому князю приехали ордынские послы с требованием Мамая о выплате дани.
20 августа войско Дмитрия отправилось из Коломны вверх по левому берегу Оки до устья Лопасни, постоянно собирая данные о противнике. 26–27 августа полки переправились через Оку и двинулись вдоль пограничья рязанских земель на юг, чтобы вклиниться между возможными союзниками Мамая и не дать им соединиться.
"Куликовский поход был закономерен. Это не было спонтанное решение воевод и князя Дмитрия, весь предыдущий ход событий прямо говорит о том, что тактика сбора и выдвижения войск отрабатывалась годами. Большинство историков считают, что смысл этого марш-броска был в том, чтобы встретиться с Мамаем без его союзников, один на один", – пояснил Андрей Наумов.
Благословение преподобного Сергия Радонежского
В то время на Руси не было митрополита, а авторитет Сергия Радонежского был очень велик, поэтому князь Дмитрий Иванович поехал искать поддержки перед грядущим сражением в Троицкую обитель. Преподобный Сергий Радонежский выступал за объединение всех русских князей под знаменами православной веры. Его благословение придало русскому войску сил в борьбе с опытным и сильным противником. В помощь князю Дмитрию Ивановичу он направил иноков Пересвета и Ослябю.
7 сентября произошел бой сторожевых отрядов русского и ордынского войск, в котором победа осталась за первыми. Разведчики сообщили московскому князю, что ордынцы стоят лагерем в одном переходе от русского лагеря, в верховьях реки Красивая Меча. На военном совете решено было дать сражение за Доном. В ночь с 7 на 8 сентября 1380 года полки начали форсировать Дон.
Местом сражения стал узкий участок между балкой Рыбий Верх и рекой Смолкой, у слияния Дона и Непрядвы на Куликовом поле. Предполагалось, что конница ордынцев не сможет занять там большую территорию и атаковать противника с флангов или ударить с тыла. Кроме того, там был участок леса, где русское войско могло сделать засаду.
Туманным утром 8 (21) сентября, в субботу, в день Рождества Пресвятой Богородицы русские полки начали разворачиваться в боевой порядок. Согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", далеко вперед были выдвинуты отряды Сторожевого полка. Первую линию строя составлял Передовой полк. За ним стояла основная линия войск Дмитрия с Большим полком в центре и крыльями (полки Правой и Левой руки). За Большим полком, вероятно, располагался резерв. Предугадывая ход битвы, русские воеводы оставили в стороне от общей линии сильный общий резерв – Засадный полк.
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы.
Участники театрализованной реконструкции эпизода средневекового сражения во время военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы.
По последним научным данным русские войска выстроились, имея за спиной Дон и Непрядву, занимая фронт не более полутора километров. Склоны балки, речки и их отвершки были густо залесены.
Для наступления у Мамая оставался узкий водораздельный степной коридор, не дававший возможность составлявшей основу войска коннице развернуться и применять излюбленные фланговые охваты, рассказал Андрей Наумов.
"Войску Мамая надо было продираться через поросшие лесом крутые овраги. Кони просто ноги бы себе переломали, форсируя эти естественные преграды. Это было крайне невыгодно для легкой ордынской конницы. Кроме того, Мамай пришел к месту битвы с 30-километрового марша, лошади уже устали, и ему требовалось время, чтобы перестроиться из походного в боевой порядок", – отметил он.
К 6-му часу утра (около 11:00) ордынцы начали выстраивать свой фронт. По легенде, битва началась с поединка Челубея (Темир-бея) с Александром Пересветом, в котором погибли оба воина. Затем в схватку вступили сторожевые отряды. Дмитрию Ивановичу приписывают участие в первом столкновении с ордынцами. После первых стычек великий князь отъехал к Большому полку, чтобы руководить сражением.
Само сражение длилось три часа – с 6-го по 9-й час по древнерусскому счету времени. После схваток сторож ордынцы всей силой обрушились на Передовой полк, который практически полностью погиб, но ослабил наступательный порыв войск Мамая. Затем в бой вступили главные силы. Около двух часов русские полки сдерживали непрерывные атаки мамаевой конницы на узком и тесном пространстве "... от великой тесноты задыхахуся, яко немощно бе вместитися на поле Куликовом... ".
Примерно в половину первого дня "начаша одолевать погани". Ордынцам удалось прорваться на левом фланге русских сил и выйти в тыл Большому полку. Московский князь был ранен. Создалась критическая ситуация полного окружения и уничтожения всей рати Дмитрия Ивановича.
Миниатюра "Один из эпизодов битвы на Куликовом поле" из Лицевого летописного свода, составленного при Иване Грозном в 40-60-х годах 16-го века. Лист 181. Репродукция. Из фондов библиотеки Академии наук СССР в Ленинграде.
В этот момент в бой вступил Засадный полк, который располагался недалеко от полка Левой руки в большом лесном массиве Зеленая Дубрава. Свежее подкрепление коренным образом изменило ситуацию на поле боя. Среди ордынцев началась паника. Войска Мамая обратились в бегство, их преследование продолжалось до темноты.
"Куликовская битва была битвой конных полков. И часто бывало так, что выигрывал тот, кто сохранил в конце боя свежие силы. Судя по ходу Куликовской битвы, Мамай бросил в бой все, что у него было в наличии. А русские по приказу опытных воевод до последнего держали резерв, и эта тактика себя оправдала", – пояснил Андрей Наумов.
Чем завершилась Куликовская битва
Разгром противника был полным, большинство ордынских воинов было убиты в бою или во время бегства. Был захвачен стан Мамая со всем имуществом и стадами.
Несколько дней русские воины хоронили павших и собирали трофеи. Затем 14 сентября поредевшее русское войско двинулось назад. 1 октября героев Куликовской битвы торжественно встречали в Москве.
Находки на Куликовом поле
Великое сражение на Дону стало предметом исследования многих поколений ученых. Но первые шаги по изучению самого поля сражения и сбору находок с него были сделаны не учеными, а энтузиастами – местными помещиками и дворянами. Связанные с битвой предметы они приобретали у крестьян, которые собирали эти вещи при распашке территории сражения в XVIII–XIX веках.
В 1996 году на Куликовом поле был создан федеральный музей-заповедник. В 1995–2000 годах силами Верхне-Донской археологической экспедиции Государственного исторического музея и музея-заповедника "Куликово поле" были начаты полевые исследования с применением современных металлодетекторов. Тогда же были найдены первые реликвии, относящиеся к вооружению и снаряжению воинов Руси и Орды той эпохи. Исследования Куликова поля продолжаются и сегодня и охватывают десятки гектаров.
Историческое значение Куликовской битвы
Куликовская битва стала одной из наиболее значительных битв в русской истории, которая сломала укоренившийся в общественном сознании русских людей за сто с лишним лет стереотип о том, что нельзя восстать против угнетателей и обрести свободу.
Собрав под своими знаменами войска 14 русских княжеств, Дмитрий Донской открыл русским людям путь к независимости и объединению. С этого дня Москва стала признанным центром антиордынской борьбы и притяжения русских земель. Противостояние Московского великого княжества с Мамаевой Ордой завершилось ее крахом. Дмитрий Донской не позволил Мамаю восстановить власть над русскими землями.
Куликовская битва стала символом великой победы, дав мощный толчок национальному самосознанию и созиданию общерусской государственности с центром в Москве.
"Большинство ученых считают Куликовскую битву и время правления Дмитрия Донского поворотным в русской истории. Северо-восточные земли наконец объединились, и их центром стала Москва. Лев Гумилев говорил о том, что на Куликово поле пришли отдельные полки из земель и городов Северо-Восточной Руси – москвичи, суздальцы, владимирцы, ярославцы. А вернулся единый русский народ. То есть в Куликовской битве мы впервые себя ощутили единым народом", – заключил Андрей Наумов.
