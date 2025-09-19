https://ria.ru/20250919/nauka-2042657270.html

Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения

Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения

Куликовская битва стала символом зарождения единого русского государства с центром в Москве. Но само место великого сражения — Куликово поле — долго оставалось загадкой. Скудность археологических находок и письменных источников привели к появлению "альтернативных версий" — вплоть до утверждений, что битвы не было вовсе. О том, как шаг за шагом восстанавливали картину сражения, открывая новые факты о подлинной истории Куликова поля — в фотоленте РИА Новости, приуроченной к 645-летию битвы.

