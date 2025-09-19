Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения
Еще в конце XVIII века тульские помещики начали собирать и коллекционировать древности с Куликова поля. Историки полагают, что находилось их тогда немало — на территории поля было известно восемь домашних музеев.
Первое определение расширенного района места битвы предложил помещик Степан Дмитриевич Нечаев. В начале XIX века ему удалось застать конец первой и наиболее массовой волны находок, которые крестьяне обнаруживали при распашке земель на месте сражения. В коллекции Нечаева хранились остатки кольчуги, наконечники копий, древние нательные кресты, кресты-энколпионы, амулеты-змеевики и многое другое. Часть артефактов помещик опубликовал в журнале "Вестник Европы".
Абсолютное большинство куликовских находок, хранившихся в помещичьих музеях, пропало в первые годы советской власти в ходе разграбления и уничтожения дворянских усадеб. В 1920-1930-х годах при глубокой тракторной распашке крестьяне продолжали находить кинжалы и кресты, однако их никто не собирал. И вопреки усилиям местных историков XIX века, вопрос о точном месте сражения оставался открытым еще долгие годы.
Активное и планомерное археолого-географическое изучение Куликова поля началось в 1980-х годах: в разных его уголках с ранней весны и до поздней осени постоянно работали археологические отряды Государственного исторического музея.
Исследователи выяснили, что человек появился в этом районе еще 40 тысяч лет назад, а в эпоху Куликовской битвы здесь, на границе леса и степи, жили славяне. К концу 1980-х годов в районе Куликова поля было найдено более 110 памятников различных археологических эпох.
В 1991 была образована Тульская археологическая экспедиция, а пять лет спустя открылся музей-заповедник "Куликово поле". Специалисты из разных областей начали изучать поле на систематической основе с привлечением историко-географических, геоморфологических, палеоботанических, топонимических и археологических исследований. Комплексный подход позволил реконструировать ландшафт поля XIV века. А число артефактов в двадцать раз превысило количество находок на месте Грюнвальдского сражения, состоявшегося через 30 лет после Куликовской битвы.
В ходе работ было выявлено пять "скоплений" артефактов Куликовской битвы. Их анализ позволил определить зону построений русского и ордынского войск перед боем, и, что самое главное, зону основного боестолкновения.
Ученые установили, что для битвы был выбран узкий коридор между лесистой балкой Рыбий верх и рекой Смолкой к югу от слияния Дона и Непрявды. За левым флангом русского построения был лесной массив Зеленой Дубравы, позволяющий скрыть засадный полк. Ордынский лагерь, как считают специалисты, находился возле Красного холма.
Место Куликовской битвы известно, но активные археолого-географические исследования продолжаются до сих пор. Ученые надеются ответить на еще один сложный вопрос: где останки погибших воинов. Мировой и отечественный опыт показывает, что вероятность найти воинские захоронения XIVвека на пустынной местности близится к нулю. Однако исследователи не сдаются: наука и техника не стоят на месте, возможно, однажды появится технология, позволяющая выделять ДНК из почвы.
