Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения
Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения
Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения - РИА Новости, 19.09.2025
Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения
Куликовская битва стала символом зарождения единого русского государства с центром в Москве. Но само место великого сражения — Куликово поле — долго оставалось... РИА Новости, 19.09.2025
Куликовская битва стала символом зарождения единого русского государства с центром в Москве. Но само место великого сражения — Куликово поле — долго оставалось загадкой. Скудность археологических находок и письменных источников привели к появлению "альтернативных версий" — вплоть до утверждений, что битвы не было вовсе. О том, как шаг за шагом восстанавливали картину сражения, открывая новые факты о подлинной истории Куликова поля — в фотоленте РИА Новости, приуроченной к 645-летию битвы.
Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения

Куликовская битва стала символом зарождения единого русского государства с центром в Москве. Но само место великого сражения — Куликово поле — долго оставалось загадкой. Скудность археологических находок и письменных источников привели к появлению "альтернативных версий" — вплоть до утверждений, что битвы не было вовсе. О том, как шаг за шагом восстанавливали картину сражения, открывая новые факты о подлинной истории Куликова поля — в фотоленте РИА Новости, приуроченной к 645-летию битвы.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанк

Еще в конце XVIII века тульские помещики начали собирать и коллекционировать древности с Куликова поля. Историки полагают, что находилось их тогда немало — на территории поля было известно восемь домашних музеев.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Куликовом поле в Тульской области

Еще в конце XVIII века тульские помещики начали собирать и коллекционировать древности с Куликова поля. Историки полагают, что находилось их тогда немало — на территории поля было известно восемь домашних музеев.

1 из 9
Перейти в медиабанк
1 из 9
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Первое определение расширенного района места битвы предложил помещик Степан Дмитриевич Нечаев. В начале XIX века ему удалось застать конец первой и наиболее массовой волны находок, которые крестьяне обнаруживали при распашке земель на месте сражения. В коллекции Нечаева хранились остатки кольчуги, наконечники копий, древние нательные кресты, кресты-энколпионы, амулеты-змеевики и многое другое. Часть артефактов помещик опубликовал в журнале "Вестник Европы".

Находки с поля Куликовской битвы из собрания С. Д. Нечаева, опубликованные им в 1821 г.

Первое определение расширенного района места битвы предложил помещик Степан Дмитриевич Нечаев. В начале XIX века ему удалось застать конец первой и наиболее массовой волны находок, которые крестьяне обнаруживали при распашке земель на месте сражения. В коллекции Нечаева хранились остатки кольчуги, наконечники копий, древние нательные кресты, кресты-энколпионы, амулеты-змеевики и многое другое. Часть артефактов помещик опубликовал в журнале "Вестник Европы".

2 из 9
2 из 9
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанк

Абсолютное большинство куликовских находок, хранившихся в помещичьих музеях, пропало в первые годы советской власти в ходе разграбления и уничтожения дворянских усадеб. В 1920-1930-х годах при глубокой тракторной распашке крестьяне продолжали находить кинжалы и кресты, однако их никто не собирал. И вопреки усилиям местных историков XIX века, вопрос о точном месте сражения оставался открытым еще долгие годы.

Нагрудные кресты русских воинов, участников Куликовской битвы

Абсолютное большинство куликовских находок, хранившихся в помещичьих музеях, пропало в первые годы советской власти в ходе разграбления и уничтожения дворянских усадеб. В 1920-1930-х годах при глубокой тракторной распашке крестьяне продолжали находить кинжалы и кресты, однако их никто не собирал. И вопреки усилиям местных историков XIX века, вопрос о точном месте сражения оставался открытым еще долгие годы.

3 из 9
Перейти в медиабанк
3 из 9
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Михаил Гоняный

Активное и планомерное археолого-географическое изучение Куликова поля началось в 1980-х годах: в разных его уголках с ранней весны и до поздней осени постоянно работали археологические отряды Государственного исторического музея.

Археолого-географическое изучение Куликова поля

Активное и планомерное археолого-географическое изучение Куликова поля началось в 1980-х годах: в разных его уголках с ранней весны и до поздней осени постоянно работали археологические отряды Государственного исторического музея.

4 из 9
4 из 9
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Михаил Гоняный

Исследователи выяснили, что человек появился в этом районе еще 40 тысяч лет назад, а в эпоху Куликовской битвы здесь, на границе леса и степи, жили славяне. К концу 1980-х годов в районе Куликова поля было найдено более 110 памятников различных археологических эпох.

Археолого-географическое изучение Куликова поля

Исследователи выяснили, что человек появился в этом районе еще 40 тысяч лет назад, а в эпоху Куликовской битвы здесь, на границе леса и степи, жили славяне. К концу 1980-х годов в районе Куликова поля было найдено более 110 памятников различных археологических эпох.

5 из 9
5 из 9
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов

В 1991 была образована Тульская археологическая экспедиция, а пять лет спустя открылся музей-заповедник "Куликово поле". Специалисты из разных областей начали изучать поле на систематической основе с привлечением историко-географических, геоморфологических, палеоботанических, топонимических и археологических исследований. Комплексный подход позволил реконструировать ландшафт поля XIV века. А число артефактов в двадцать раз превысило количество находок на месте Грюнвальдского сражения, состоявшегося через 30 лет после Куликовской битвы.

Археолого-географическое изучение Куликова поля

В 1991 была образована Тульская археологическая экспедиция, а пять лет спустя открылся музей-заповедник "Куликово поле". Специалисты из разных областей начали изучать поле на систематической основе с привлечением историко-географических, геоморфологических, палеоботанических, топонимических и археологических исследований. Комплексный подход позволил реконструировать ландшафт поля XIV века. А число артефактов в двадцать раз превысило количество находок на месте Грюнвальдского сражения, состоявшегося через 30 лет после Куликовской битвы.

6 из 9
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

В ходе работ было выявлено пять "скоплений" артефактов Куликовской битвы. Их анализ позволил определить зону построений русского и ордынского войск перед боем, и, что самое главное, зону основного боестолкновения.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово

В ходе работ было выявлено пять "скоплений" артефактов Куликовской битвы. Их анализ позволил определить зону построений русского и ордынского войск перед боем, и, что самое главное, зону основного боестолкновения.

7 из 9
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ученые установили, что для битвы был выбран узкий коридор между лесистой балкой Рыбий верх и рекой Смолкой к югу от слияния Дона и Непрявды. За левым флангом русского построения был лесной массив Зеленой Дубравы, позволяющий скрыть засадный полк. Ордынский лагерь, как считают специалисты, находился возле Красного холма.

Лагерь участников военно-исторического фестиваля Поле Куликово, посвященного годовщине Куликовской битвы, в Тульской области

Ученые установили, что для битвы был выбран узкий коридор между лесистой балкой Рыбий верх и рекой Смолкой к югу от слияния Дона и Непрявды. За левым флангом русского построения был лесной массив Зеленой Дубравы, позволяющий скрыть засадный полк. Ордынский лагерь, как считают специалисты, находился возле Красного холма.

8 из 9
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Место Куликовской битвы известно, но активные археолого-географические исследования продолжаются до сих пор. Ученые надеются ответить на еще один сложный вопрос: где останки погибших воинов. Мировой и отечественный опыт показывает, что вероятность найти воинские захоронения XIVвека на пустынной местности близится к нулю. Однако исследователи не сдаются: наука и техника не стоят на месте, возможно, однажды появится технология, позволяющая выделять ДНК из почвы.

Посетитель возле экспонатов (находки со славянского поселка IX-X в.в.) в музее на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино в Тульской области

Место Куликовской битвы известно, но активные археолого-географические исследования продолжаются до сих пор. Ученые надеются ответить на еще один сложный вопрос: где останки погибших воинов. Мировой и отечественный опыт показывает, что вероятность найти воинские захоронения XIVвека на пустынной местности близится к нулю. Однако исследователи не сдаются: наука и техника не стоят на месте, возможно, однажды появится технология, позволяющая выделять ДНК из почвы.

9 из 9
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
НаукаНаукаКультураФото - КультураСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеКуликово поле (заповедник)Тульская областьАрхеологияисторияКуликовская битва
 
 
