Эрдоган поздравил сборную Испании по футболу с победой в ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Испании с победой в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время.
АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Испании с победой в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.
"От всей души поздравляю сборную Испании, ставшую чемпионом мира по футболу 2026 года. Передаю дружественному народу Испании приветствия и самые теплые пожелания от имени моей страны и моего народа", - написал Эрдоган в соцсети X.