Чайку назначили генеральным директором "Ростова"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрея Чайки назначили на должность генерального директора футбольного клуба «Ростов».
- Среди приоритетных задач нового руководителя — разработка долгосрочной стратегии развития клуба, совершенствование управленческой структуры, развитие системы подготовки резерва и другие направления.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Совет директоров "Ростова" назначил Андрея Чайку на должность генерального директора футбольного клуба из Ростова-на-Дону, сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Занимавший пост руководителя в минувшем сезоне Игорь Гончаров останется в системе "Ростова".
"В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры футбольного клуба, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды. Программа развития "Ростова" будет представлена совету директоров осенью текущего года", - говорится в заявлении клуба.
Чайке 56 лет, во время карьеры спортсмена он играл за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России. С 1997 года он является основателем и президентом футбольного клуба "Чайка" из Песчанокопского.
По итогам сезона-2025/26 "Ростов" занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России.