Чайку назначили генеральным директором "Ростова"

"В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры футбольного клуба, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды. Программа развития "Ростова" будет представлена совету директоров осенью текущего года", - говорится в заявлении клуба.

Чайке 56 лет, во время карьеры спортсмена он играл за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России. С 1997 года он является основателем и президентом футбольного клуба "Чайка" из Песчанокопского.