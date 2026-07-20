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Чайку назначили генеральным директором "Ростова" - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
16:22 20.07.2026 (обновлено: 16:26 20.07.2026)
Чайку назначили генеральным директором "Ростова"

Совет директоров "Ростова" назначил Андрея Чайку генеральным директором ФК

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрея Чайки назначили на должность генерального директора футбольного клуба «Ростов».
  • Среди приоритетных задач нового руководителя — разработка долгосрочной стратегии развития клуба, совершенствование управленческой структуры, развитие системы подготовки резерва и другие направления.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Совет директоров "Ростова" назначил Андрея Чайку на должность генерального директора футбольного клуба из Ростова-на-Дону, сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Занимавший пост руководителя в минувшем сезоне Игорь Гончаров останется в системе "Ростова".
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"В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры футбольного клуба, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды. Программа развития "Ростова" будет представлена совету директоров осенью текущего года", - говорится в заявлении клуба.
Чайке 56 лет, во время карьеры спортсмена он играл за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России. С 1997 года он является основателем и президентом футбольного клуба "Чайка" из Песчанокопского.
По итогам сезона-2025/26 "Ростов" занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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ФутболСпортИгорь ГончарРостовПФК ЦСКАЧайка (Песчанокопское)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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