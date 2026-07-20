В Ленинградской области задержали подростка, подозреваемого в поджоге АЗС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Возгорание произошло на двух автозаправочных станциях в Ленинградской области, по подозрению в поджоге задержан несовершеннолетний, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.