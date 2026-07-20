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В Ленинградской области задержали подростка, подозреваемого в поджоге АЗС - РИА Новости, 20.07.2026
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23:50 20.07.2026
В Ленинградской области задержали подростка, подозреваемого в поджоге АЗС

Несовершеннолетнего задержали по подозрению в поджоге на двух АЗС в Ленобласти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двадцатого июля в Всеволожском районе Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях.
  • По подозрению в поджоге задержан несовершеннолетний.
  • Его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Возгорание произошло на двух автозаправочных станциях в Ленинградской области, по подозрению в поджоге задержан несовершеннолетний, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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"Двадцатого июля во Всеволожском районе Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях. Предварительно, причастный к вышеуказанным происшествиям на АЗС задержан", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, несовершеннолетний доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Полицейские проводят проверку после происшествий на автозаправочных станциях. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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