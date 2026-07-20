В Ленинградской области задержали подростка, подозреваемого в поджоге АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двадцатого июля в Всеволожском районе Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях.
- По подозрению в поджоге задержан несовершеннолетний.
- Его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Возгорание произошло на двух автозаправочных станциях в Ленинградской области, по подозрению в поджоге задержан несовершеннолетний, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«
"Двадцатого июля во Всеволожском районе Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях. Предварительно, причастный к вышеуказанным происшествиям на АЗС задержан", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, несовершеннолетний доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Полицейские проводят проверку после происшествий на автозаправочных станциях. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.