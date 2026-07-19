Тренер "Зенита": после Суперкубка пожал руки представителям "Спартака"

"Видел этот момент, но мы стараемся особо не обращать на это внимания, тем более что игра для нас закончилась удачно. Опять же, это эмоции, и мы ради этого работаем в футболе. Все, что происходит вне футбольного поля, дает импульс футболистам - мы играем для болельщиков, поэтому я не вижу ничего страшного", - сказал Оливейра.