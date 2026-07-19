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Тренер "Зенита" после Суперкубка пожал руки представителям "Спартака" - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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15:02 19.07.2026
Тренер "Зенита" после Суперкубка пожал руки представителям "Спартака"

Тренер "Зенита": после Суперкубка пожал руки представителям "Спартака"

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкИгроки "Зенита"
Игроки Зенита - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» произошла массовая потасовка.
  • Встреча завершилась победой «Зенита» (1:1, 4:2 — по пенальти).
  • Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что после матча пожал руки представителям «Спартака».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что после возникшей в матче за Суперкубок России стычки пожал руки представителям московского "Спартака".
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой "Зенита" (1:1, 4:2 - по пенальти). В концовке матча Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд. С сектора "красно-белых" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
"Видел этот момент, но мы стараемся особо не обращать на это внимания, тем более что игра для нас закончилась удачно. Опять же, это эмоции, и мы ради этого работаем в футболе. Все, что происходит вне футбольного поля, дает импульс футболистам - мы играем для болельщиков, поэтому я не вижу ничего страшного", - сказал Оливейра.
"Мы с соперниками после матча пожали друг другу руки. Поздравили "Спартак" с тем, что они дошли до Суперкубка. Повторюсь, это эмоции, и все стараются защитить свою команду. После матча никаких проблем не было", - отметил собеседник агентства.
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