Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский затеял перестановки в правительстве, так как боится государственного переворота, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
- Политик отметил, что Зеленский оказался "в эпицентре бури", поскольку протесты на Украине с каждым днем набирают обороты.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский затеял перестановки в правительстве, так как боится государственного переворота, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Он тонет и увольняет людей направо и налево, надеясь спастись от неминуемой участи: быть свергнутым народом, уставшим от конфликта, который разжигает их просроченный президент", — написал он в соцсети X.
На этой неделе глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая главу военного ведомства Михаила Федорова. По словам нардепа Ярослава Железняка, его обвинили в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.