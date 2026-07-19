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Ямаль и Родри с первых минут сыграют за сборную Испании в финале ЧМ - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
20:54 19.07.2026
Ямаль и Родри с первых минут сыграют за сборную Испании в финале ЧМ

Испанцы Ямаль и Родри с первых минут сыграют в финальном матче ЧМ

© REUTERS / Claudia GrecoЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Claudia Greco
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Ламин Ямаль и полузащитник Родри вошли в стартовый состав сборной Испании по футболу на финальный матч чемпионата мира против команды Аргентины.
  • Финальный матч пройдет в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий Ламин Ямаль и полузащитник Родри вошли в стартовый состав сборной Испании по футболу на финальный матч чемпионата мира против команды Аргентины.
Финальный матч пройдет в Нью-Йорке в воскресенье и начнется в 22:00 мск. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не сделал ни одной замены в сравнении с полуфинальным матчем против команды Франции (2:0).
Полностью состав сборной Испании на финальный матч выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь, "Атлетик"), Педро Порро ("Тоттенхэм", Англия), Пау Кубарси ("Барселона"), Эмерик Лапорт ("Атлетик"), Марк Кукурелья ("Реал"), Родри (капитан, "Манчестер Сити", Англия), Фабиан Руис ("ПСЖ", Франция), Дани Ольмо ("Барселона"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Алекс Баэна ("Атлетико") и Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад").
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Ранее бронзу турнира завоевала сборная Англии, которая обыграла французов (6:4) в матче за третье место.
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