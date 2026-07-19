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Футболисты "Торпедо" обыграли "Волгу" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
20:33 19.07.2026
Футболисты "Торпедо" обыграли "Волгу" в матче Первой лиги

Футболисты "Торпедо" обыграли "Волгу" в матче второго тура Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Торпедо"Футболисты "Торпедо"
Футболисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Торпедо"
Футболисты "Торпедо". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Торпедо» победило ульяновскую «Волгу» в матче второго тура футбольной Первой лиги со счетом 3:1.
  • Дубль в составе победителей оформил Александр Юшин, еще один мяч забил Артур Галоян.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московское "Торпедо" дома нанесло поражение ульяновской "Волге" в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 3:1 в пользу автозаводцев. У победителей дубль оформил Александр Юшин (22-я и 26-я минуты), еще один мяч забил Артур Галоян (57). За "Волгу" отличился Андрей Костин (53).
Первая лига
19 июля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Торпедо
3 : 1
Волга Ульяновск
23‎’‎ • Александр Юшин
27‎’‎ • Александр Юшин
58‎’‎ • Артур Галоян
54‎’‎ • Андрей Костин
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо" (6 очков) победило в двух стартовых турах. "Волга" (0) потерпела два поражения.
В третьем туре "Волга" примет "Нефтехимик" из Нижнекамска 25 июля, "Торпедо" на следующий день также дома сыграет с ярославским "Шинником".
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