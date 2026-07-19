Футболисты "Торпедо" обыграли "Волгу" в матче Первой лиги

"Торпедо" (6 очков) победило в двух стартовых турах. "Волга" (0) потерпела два поражения.

В третьем туре "Волга" примет "Нефтехимик" из Нижнекамска 25 июля, "Торпедо" на следующий день также дома сыграет с ярославским "Шинником".