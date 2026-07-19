Футболисты "Торпедо" обыграли "Волгу" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московское «Торпедо» победило ульяновскую «Волгу» в матче второго тура футбольной Первой лиги со счетом 3:1.
- Дубль в составе победителей оформил Александр Юшин, еще один мяч забил Артур Галоян.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московское "Торпедо" дома нанесло поражение ульяновской "Волге" в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 3:1 в пользу автозаводцев. У победителей дубль оформил Александр Юшин (22-я и 26-я минуты), еще один мяч забил Артур Галоян (57). За "Волгу" отличился Андрей Костин (53).
19 июля 2026 • начало в 18:30
Завершен
23’ • Александр Юшин
27’ • Александр Юшин
58’ • Артур Галоян
54’ • Андрей Костин
"Торпедо" (6 очков) победило в двух стартовых турах. "Волга" (0) потерпела два поражения.
В третьем туре "Волга" примет "Нефтехимик" из Нижнекамска 25 июля, "Торпедо" на следующий день также дома сыграет с ярославским "Шинником".