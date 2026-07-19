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ВСУ атаковали два танкера на важнейшем для Казахстана топливном терминале - РИА Новости, 19.07.2026
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10:19 19.07.2026 (обновлено: 12:07 19.07.2026)
ВСУ атаковали два танкера на важнейшем для Казахстана топливном терминале

БПЛА ВСУ атаковали два танкера с нефтью на терминале КТК в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер с нефтью
Танкер с нефтью - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер с нефтью. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.
  • На одном из них возник пожар, который вскоре потушили.
  • Суда сохранили плавучесть, пострадавших и жертв нет, специалисты оценивают степень повреждений.
  • Погрузку нефти на объекте приостановили, разлива топлива удалось избежать.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ ударили по двум судам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщила компания.
"В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон") и NISSOS IOS, нефть компаний "Кашаган Б.В." и "Матен" (АО НК "Казмунайгаз"), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.
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На судне ASIA возник пожар, который вскоре потушили. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. Оба танкера сохранили плавучесть, сейчас специалисты оценивают степень повреждений. Погрузку нефти на терминале приостановили, разлива топлива удалось избежать.
«

"Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории морского терминала КТК — это атака и на интересы стран — участниц КТК", — добавили в компании.

На борту танкеров под флагами Либерии и Маршалловых Островов были международные экипажи.
Ночью в пятницу нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды подверглось атакам в Черном море около объекта Каспийского трубопроводного консорциума. На борту начался пожар, который ликвидировали силами экипажа. Судно стало непригодным для погрузки сырья.
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Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.
Среди крупнейших акционеров: Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры "Лукойла", СП "Роснефть", ExxonMobil, Chevron и Shell.
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