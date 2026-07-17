Нефтяной танкер атаковали неподалеку от терминала КТК в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ Ночью нефтяной танкер Nordic Zenith дважды атаковали в Черном море неподалеку от терминала КТК.

На борту начался пожар, который ликвидировали силами экипажа.

Судно стало непригодным для погрузки сырья.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минувшей ночью нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды подверглось атакам в Черном море около терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Подтверждаем, что танкер должен был прибыть <...> для загрузки. Но после двойной атаки на танкере возник пожар, и он подал сигнал бедствия. Тринадцать членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, девять членов экипажа остались на танкере по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что команда корабля самостоятельно потушила возгорание. После атаки судно стало непригодно к погрузке нефти.

Согласно MarineTraffic , Nordic Zenith ходит под флагом Либерии.