Нефтяной танкер атаковали неподалеку от терминала КТК в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью нефтяной танкер Nordic Zenith дважды атаковали в Черном море неподалеку от терминала КТК.
- На борту начался пожар, который ликвидировали силами экипажа.
- Судно стало непригодным для погрузки сырья.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минувшей ночью нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды подверглось атакам в Черном море около терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Подтверждаем, что танкер должен был прибыть <...> для загрузки. Но после двойной атаки на танкере возник пожар, и он подал сигнал бедствия. Тринадцать членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, девять членов экипажа остались на танкере по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что команда корабля самостоятельно потушила возгорание. После атаки судно стало непригодно к погрузке нефти.
Согласно MarineTraffic, Nordic Zenith ходит под флагом Либерии.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана (более 80 процентов экспорта). Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров: Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры "Лукойла", СП "Роснефть", ExxonMobil, Chevron и Shell.