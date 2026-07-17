Рейтинг@Mail.ru
Нефтяной танкер атаковали неподалеку от терминала КТК в Черном море - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 17.07.2026 (обновлено: 17:17 17.07.2026)
Нефтяной танкер атаковали неподалеку от терминала КТК в Черном море

КТК: нефтяной танкер Nordic Zenith загорелся в Черном море после двух атак

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночью нефтяной танкер Nordic Zenith дважды атаковали в Черном море неподалеку от терминала КТК.
  • На борту начался пожар, который ликвидировали силами экипажа.
  • Судно стало непригодным для погрузки сырья.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минувшей ночью нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды подверглось атакам в Черном море около терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Подтверждаем, что танкер должен был прибыть <...> для загрузки. Но после двойной атаки на танкере возник пожар, и он подал сигнал бедствия. Тринадцать членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, девять членов экипажа остались на танкере по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.
Объект инфраструктуры компании Азнефть в Каспийском море - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Каспийском море произошла утечка нефти из-за повреждения трубопровода
21 июня, 16:55
Он добавил, что команда корабля самостоятельно потушила возгорание. После атаки судно стало непригодно к погрузке нефти.
Согласно MarineTraffic, Nordic Zenith ходит под флагом Либерии.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана (более 80 процентов экспорта). Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров: Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры "Лукойла", СП "Роснефть", ExxonMobil, Chevron и Shell.
Перевалочный нефтяной терминал Шесхарис в порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Новороссийске из-за атаки Киева по КТК загорелись резервуары с нефтью
6 апреля, 15:58
 
Черное мореРоссияКазахстанВ миреКаспийский Трубопроводный Консорциум-Р
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала