Ерохин высказался о потасовке в матче Суперкубка

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Ерохин заявил, что во время потасовки в концовке матча за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком» пытался разнять участников конфликта.

Полузащитник «Зенита» отметил хорошую игру вратаря Дениса Адамова, который был признан лучшим игроком матча и вытащил два пенальти.

Ерохин выразил желание помочь команде на поле на последних минутах игры со «Спартаком», но решение о выходе на поле принимает тренер Сергей Семак.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин заявил РИА Новости, что во время потасовки в концовке матча за Суперкубок России по футболу с московским "Спартаком" пытался разнять участников конфликта, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой " Зенита " (1:1, 4:2 - по пенальти). В концовке матча Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд. С сектора "красно-белых" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.

"Не заметил, что после гола в Соболева стали кидать бутылки, потому что был спиной к эпизоду. Потасовка - это просто эмоции. Мы подошли уже в конце - ребята на поле не справлялись, не могли разнять участников. Мы помогли этим эмоциям остыть, развести ребят в разные стороны, чтобы обстановка не накалялась. Такие моменты бывают, ничего особого в этом нет", - сказал Ерохин.

« "Эмоции от победы положительные - как всегда, выигрывать приятно, тем более был такой напряженный и сложный матч. По сути, в концовке перевернулся результат. Может быть, не самый лучший первый тайм был с нашей стороны, но во втором мы больше старались атаковать, возникали моменты, и мы победили", - признал он.

Полузащитник "Зенита" отметил игру вратаря "сине-бело-голубых" Дениса Адамова, который был признан лучшим игроком матча. "Он красавчик, два пенальти вытащил! Думаю, большая его заслуга в победе - спасал на протяжении всего матча, в концовке "Спартак" бил, но он отбил. Он уверенно играл, просто молодец", - продолжил собеседник агентства.