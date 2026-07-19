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Ерохин высказался о потасовке в матче Суперкубка - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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10:52 19.07.2026 (обновлено: 11:38 19.07.2026)
Ерохин высказался о потасовке в матче Суперкубка

Ерохин заявил, что пытался разнять участников потасовки в матче за Суперкубок

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Ерохин
Александр Ерохин - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александр Ерохин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Ерохин заявил, что во время потасовки в концовке матча за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком» пытался разнять участников конфликта.
  • Полузащитник «Зенита» отметил хорошую игру вратаря Дениса Адамова, который был признан лучшим игроком матча и вытащил два пенальти.
  • Ерохин выразил желание помочь команде на поле на последних минутах игры со «Спартаком», но решение о выходе на поле принимает тренер Сергей Семак.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин заявил РИА Новости, что во время потасовки в концовке матча за Суперкубок России по футболу с московским "Спартаком" пытался разнять участников конфликта, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой "Зенита" (1:1, 4:2 - по пенальти). В концовке матча Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд. С сектора "красно-белых" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
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"Не заметил, что после гола в Соболева стали кидать бутылки, потому что был спиной к эпизоду. Потасовка - это просто эмоции. Мы подошли уже в конце - ребята на поле не справлялись, не могли разнять участников. Мы помогли этим эмоциям остыть, развести ребят в разные стороны, чтобы обстановка не накалялась. Такие моменты бывают, ничего особого в этом нет", - сказал Ерохин.
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"Эмоции от победы положительные - как всегда, выигрывать приятно, тем более был такой напряженный и сложный матч. По сути, в концовке перевернулся результат. Может быть, не самый лучший первый тайм был с нашей стороны, но во втором мы больше старались атаковать, возникали моменты, и мы победили", - признал он.
Полузащитник "Зенита" отметил игру вратаря "сине-бело-голубых" Дениса Адамова, который был признан лучшим игроком матча. "Он красавчик, два пенальти вытащил! Думаю, большая его заслуга в победе - спасал на протяжении всего матча, в концовке "Спартак" бил, но он отбил. Он уверенно играл, просто молодец", - продолжил собеседник агентства.
Также хавбек, который в последние годы часто выходит на замену в концовках матчей, признался, что хотел помочь команде на поле на последних минутах игры со "Спартаком". "Конечно, хотелось выйти, тем более момент был, думаю, подходящий, но здесь все решает Сергей Богданович Семак. Как он решил, так и есть. Поэтому здесь нечего обсуждать", - резюмировал Ерохин.
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