Семин объяснил причину поражения "Спартака" в матче с "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главный тренер национальной команды и столичного «Локомотива» Юрий Семин заявил, что футболисты московского «Спартака» из-за проявления ненужных эмоций в концовке матча практически сами отдали трофей соперникам — петербургскому «Зениту».
- Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» со счетом 1:1, 4:2 по пенальти.
- В добавленное время произошел инцидент с участием игроков и представителей обеих команд, а также болельщиков «Спартака», которые бросали пластиковые бутылки на поле.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Проявление ненужных эмоций в концовке матча с петербургским "Зенитом" помешало футболистам московского "Спартака" завоевать Суперкубок России, они практически сами отдали трофей соперникам, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде в субботу и завершилась победой "Зенита" (1:1, 4:2 - по пенальти). В добавленное время экс-игрок "красно-белых", а ныне форвард "Зенита" Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
"Спартак" играл очень интересно, за исключением одного фактора. Как были ненужные эмоции в концовках матчей у (экс-главного тренера команды серба Деяна) Станковича, так они же и остались у игроков. И они увели "Спартак" от победы и от Суперкубка России. Можно сказать, что спартаковцы просто взяли и подарили "Зениту" Суперкубок. И "Зенит", наверное, закономерно завоевал трофей. Потому что игрокам "Спартака" свои эмоции надо направлять в правильном русле. А у них мы видим бесконечные споры в конце матча и конфликтные ситуации с игроками. Вы же выигрываете со счетом 1:0, вы должны закончить этот матч и забрать Суперкубок себе", - сказал Семин.
"Вы не должны допускать эмоции, которые уводят далеко от футбола. К тому же эти эмоции дали большущий плюс "Зениту", который перевернул всю ситуацию. И надо поздравить (возглавляющего команду) Сергея Семака с еще одним непростым завоеванием трофея. Но "Спартак" был хорош. Правда, мы и при Станковиче говорили, что команда эпизодически играла хорошо, а концовка все та же. Вчера мы увидели 80 минут хорошей игры, а после этого то, что делали спартаковцы на поле, сложно назвать футболом", - подчеркнул собеседник агентства.
Семин высказался о матче за третье место
Вчера, 14:42