Семин объяснил причину поражения "Спартака" в матче с "Зенитом"

"Спартак" играл очень интересно, за исключением одного фактора. Как были ненужные эмоции в концовках матчей у (экс-главного тренера команды серба Деяна) Станковича, так они же и остались у игроков. И они увели "Спартак" от победы и от Суперкубка России. Можно сказать, что спартаковцы просто взяли и подарили "Зениту" Суперкубок. И "Зенит", наверное, закономерно завоевал трофей. Потому что игрокам "Спартака" свои эмоции надо направлять в правильном русле. А у них мы видим бесконечные споры в конце матча и конфликтные ситуации с игроками. Вы же выигрываете со счетом 1:0, вы должны закончить этот матч и забрать Суперкубок себе", - сказал Семин.