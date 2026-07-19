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Семин объяснил причину поражения "Спартака" в матче с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
17:14 19.07.2026 (обновлено: 17:18 19.07.2026)
Семин объяснил причину поражения "Спартака" в матче с "Зенитом"

Семин: футболисты "Спартака" из-за ненужных эмоций подарили "Зениту" Суперкубок

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главный тренер национальной команды и столичного «Локомотива» Юрий Семин заявил, что футболисты московского «Спартака» из-за проявления ненужных эмоций в концовке матча практически сами отдали трофей соперникам — петербургскому «Зениту».
  • Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» со счетом 1:1, 4:2 по пенальти.
  • В добавленное время произошел инцидент с участием игроков и представителей обеих команд, а также болельщиков «Спартака», которые бросали пластиковые бутылки на поле.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Проявление ненужных эмоций в концовке матча с петербургским "Зенитом" помешало футболистам московского "Спартака" завоевать Суперкубок России, они практически сами отдали трофей соперникам, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде в субботу и завершилась победой "Зенита" (1:1, 4:2 - по пенальти). В добавленное время экс-игрок "красно-белых", а ныне форвард "Зенита" Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
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Тренер "Зенита" после Суперкубка пожал руки представителям "Спартака"
Вчера, 15:02
"Спартак" играл очень интересно, за исключением одного фактора. Как были ненужные эмоции в концовках матчей у (экс-главного тренера команды серба Деяна) Станковича, так они же и остались у игроков. И они увели "Спартак" от победы и от Суперкубка России. Можно сказать, что спартаковцы просто взяли и подарили "Зениту" Суперкубок. И "Зенит", наверное, закономерно завоевал трофей. Потому что игрокам "Спартака" свои эмоции надо направлять в правильном русле. А у них мы видим бесконечные споры в конце матча и конфликтные ситуации с игроками. Вы же выигрываете со счетом 1:0, вы должны закончить этот матч и забрать Суперкубок себе", - сказал Семин.
"Вы не должны допускать эмоции, которые уводят далеко от футбола. К тому же эти эмоции дали большущий плюс "Зениту", который перевернул всю ситуацию. И надо поздравить (возглавляющего команду) Сергея Семака с еще одним непростым завоеванием трофея. Но "Спартак" был хорош. Правда, мы и при Станковиче говорили, что команда эпизодически играла хорошо, а концовка все та же. Вчера мы увидели 80 минут хорошей игры, а после этого то, что делали спартаковцы на поле, сложно назвать футболом", - подчеркнул собеседник агентства.
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Вчера, 14:42
 
ФутболСпортНижний НовгородАлександр СоболевСергей СемакЮрий СеминСпартак МоскваЗенитЛокомотив (Москва)Суперкубок России по футболу
 
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