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Семак опроверг информацию об отсутствии жребия перед пенальти в Суперкубке - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
00:30 19.07.2026
Семак опроверг информацию об отсутствии жребия перед пенальти в Суперкубке

Семак назвал ошибочной информацию об отсутствии жребия в Суперкубке

© Соцсети ФК "Зенит"Сергей Семак
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что информация об отсутствии жребия перед серией пенальти в игре за Суперкубок России является ложной.
  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:1, 4:2 по пенальти в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде.
  • В концовке встречи произошла массовая потасовка, спровоцированная эмоциональным обращением Александра Соболева к трибунам «Спартака».
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что информация об отсутствии жребия перед послематчевой серией пенальти в игре за Суперкубок России является ложной.
В субботу "Зенит" обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде. Как сообщают СМИ, перед началом послематчевой серии 11-метровых главный судья встречи Евгений Буланов не стал проводить жребий для выбора ворот, футболисты били пенальти у фанатской трибуны "Зенита".
«
"У вас ошибочная информация. Такого не может быть. Вы хоть один матч видели? Зачем вы сразу даете неверную информацию? Неужели вам трудно узнать у организаторов? Я не видел ни одного турнира, где не было бы жеребьевки перед серией пенальти. Ни одного", - приводятся слова Семака на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал форвард петербуржцев Александр Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Болельщики "красно-белых" бросали бутылки со своего сектора.
На вопрос о праздновании Соболева перед трибунами "Спартака" главный тренер "Зенита" ответил: "Не могу сказать, потому что не видел момента, когда он провоцировал трибуну. Я видел, как он уже возвращался и шел к центру поля, а два защитника "Спартака" начали зачем-то его толкать. После этого и началась как раз стычка".
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