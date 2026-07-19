Семак опроверг информацию об отсутствии жребия перед пенальти в Суперкубке

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"У вас ошибочная информация. Такого не может быть. Вы хоть один матч видели? Зачем вы сразу даете неверную информацию? Неужели вам трудно узнать у организаторов? Я не видел ни одного турнира, где не было бы жеребьевки перед серией пенальти. Ни одного", - приводятся слова Семака на сайте Российского футбольного союза (РФС).