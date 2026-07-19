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В Ленинградской области мальчик ударил полицейского ножом - РИА Новости, 19.07.2026
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16:37 19.07.2026
В Ленинградской области мальчик ударил полицейского ножом

МВД: в Ленобласти подросток ударил полицейского ножом по наводке мошенников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мальчик, не достигший 14 лет, ударил полицейского ножом в Тосненском районе Ленобласти.
  • Подросток был задержан и помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
  • Уголовное дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Мальчик ударил полицейского ножом по наводке телефонных мошенников в Тосненском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
«
"Пятнадцатого июля несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности (14-летнего возраста - ред.), находясь в городе Никольское возле ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, напал на сотрудника полиции, ударив последнего ножом в область верхней части туловища", - говорится в сообщении.
В региональном ГУ МВД отметили, что подросток задержан и помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
"В ходе допроса подросток сообщил, что с ним в одном из приложений вступил в переписку неизвестный, под влиянием которого и по его указаниям он напал на сотрудника правопорядка", - добавили в пресс-службе.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, угрозы жизни и здоровью сотрудника полиции нет. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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