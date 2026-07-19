В Ленинградской области мальчик ударил полицейского ножом

"Пятнадцатого июля несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности (14-летнего возраста - ред.), находясь в городе Никольское возле ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, напал на сотрудника полиции, ударив последнего ножом в область верхней части туловища", - говорится в сообщении.

"В ходе допроса подросток сообщил, что с ним в одном из приложений вступил в переписку неизвестный, под влиянием которого и по его указаниям он напал на сотрудника правопорядка", - добавили в пресс-службе.