В Ленинградской области мальчик ударил полицейского ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мальчик, не достигший 14 лет, ударил полицейского ножом в Тосненском районе Ленобласти.
- Подросток был задержан и помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
- Уголовное дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Мальчик ударил полицейского ножом по наводке телефонных мошенников в Тосненском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
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"Пятнадцатого июля несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности (14-летнего возраста - ред.), находясь в городе Никольское возле ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, напал на сотрудника полиции, ударив последнего ножом в область верхней части туловища", - говорится в сообщении.
В региональном ГУ МВД отметили, что подросток задержан и помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
"В ходе допроса подросток сообщил, что с ним в одном из приложений вступил в переписку неизвестный, под влиянием которого и по его указаниям он напал на сотрудника правопорядка", - добавили в пресс-службе.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, угрозы жизни и здоровью сотрудника полиции нет. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).