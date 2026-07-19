Южная Корея почти в 40 раз нарастила ввоз лекарств из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки лекарств из России в Южную Корею взлетели почти в 40 раз за год, превысив в июне 700 тысяч долларов.
- Наибольшим спросом у корейцев пользуются отечественные вакцины, а также антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, моноклональные антитела.
- По итогам июня Южная Корея больше всего лекарств покупала у США, Германии и Турции, а доля России от всех поставок составила менее 1%.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поставки лекарств из России в Южную Корею взлетели почти в 40 раз за год, превысив в июне 700 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
"Наибольшим спросом у корейцев пользуются отечественные вакцины, а также антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, моноклональные антитела, то есть те продукты, разработки которых отсутствуют у Южной Кореи", - прокомментировал торговые данные финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
По итогам июня Южная Корея больше всего лекарств покупала у США (271,5 миллиона долларов), Германии (119,7 миллиона долларов) и Турции (67,1 миллиона долларов). Доля России от всех поставок составила менее 1%.