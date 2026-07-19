В Иране заявили об атаке США на строившуюся для АЭС площадку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США атаковали строившуюся площадку для АЭС в Дарховейне на юго-западе Ирана.
- Организация по атомной энергии ИРИ осудила действия Вашингтона.
ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об атаке американских военных на строившуюся для АЭС площадку.
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"США в воскресенье в районе 03:39 по местному времени в нарушение международного права запустили несколько снарядов по строившейся площадке для атомной электростанции в Дарховейне", — заявили в ведомстве.
Объект расположен на юго-западе республики. Представители ОАЭИ осудили действия Вашингтона.
Ранее в воскресенье Центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило об очередной серии ударов по ИРИ. В городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм прогремели взрывы.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе.
В ночь на 12 июля Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешательство в дела на Ближнем Востоке. ИРИ также обвинила Белый дом в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали документ, предполагающий завершение конфликта.