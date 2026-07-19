Запуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране. 19 июля 2026

Запуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране. 19 июля 2026

© REUTERS / U.S. Central Command Запуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране. 19 июля 2026

ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ США завершили очередную волну ударов по целям в Иране.

Удары были нанесены по объектам берегового наблюдения и ПВО, морским возможностям, складам ракет и дронов иранской армии.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. США завершили очередную волну ударов по целям в Иране, сообщило центральное командование американских вооруженных сил ( США завершили очередную волну ударов по целям в Иране, сообщило центральное командование американских вооруженных сил ( CENTCOM ).

"Силы CENTCOM успешно нанесли удары по объектам берегового наблюдения и ПВО, морским возможностям, складам ракет и дронов иранской армии", - говорится в заявлении.

В командовании указали, что целями ударов США также стали силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана

В американской армии подчеркнули, что минувшая ночь стала уже восьмой подряд, когда США наносили удары по Ирану.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.