ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США завершили очередную волну ударов по целям в Иране.
- Удары были нанесены по объектам берегового наблюдения и ПВО, морским возможностям, складам ракет и дронов иранской армии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. США завершили очередную волну ударов по целям в Иране, сообщило центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).
"Силы CENTCOM успешно нанесли удары по объектам берегового наблюдения и ПВО, морским возможностям, складам ракет и дронов иранской армии", - говорится в заявлении.
В американской армии подчеркнули, что минувшая ночь стала уже восьмой подряд, когда США наносили удары по Ирану.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.