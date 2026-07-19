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ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране - РИА Новости, 19.07.2026
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06:56 19.07.2026 (обновлено: 09:32 19.07.2026)
ВС США завершили очередную волну ударов по целям в Иране

CENTCOM: США нанесли удары по объектам береговой охраны и ПВО Ирана

© REUTERS / U.S. Central CommandЗапуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране. 19 июля 2026
Запуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране. 19 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Запуск ракеты с корабля ВМФ США по целям в Иране. 19 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США завершили очередную волну ударов по целям в Иране.
  • Удары были нанесены по объектам берегового наблюдения и ПВО, морским возможностям, складам ракет и дронов иранской армии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. США завершили очередную волну ударов по целям в Иране, сообщило центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).
"Силы CENTCOM успешно нанесли удары по объектам берегового наблюдения и ПВО, морским возможностям, складам ракет и дронов иранской армии", - говорится в заявлении.
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В командовании указали, что целями ударов США также стали силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
В американской армии подчеркнули, что минувшая ночь стала уже восьмой подряд, когда США наносили удары по Ирану.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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