СМИ: Иран мог заработать на нефти шесть миллиардов долларов за месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран заработал примерно 5-6 миллиардов долларов на экспорте около 70 миллионов баррелей нефти за месяц перемирия, пишет WSJ.
- Это помогло Тегерану создать ценный резерв до того, как Вашингтон вернулся к ограничительным мерам против республики.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тегеран мог заработать на нефти шесть миллиардов долларов за месяц перемирия с Вашингтоном, пишет Wall Street Journal.
"Иран извлек выгоду из периода продолжительностью приблизительно месяц — между серединой июня и серединой июля, — когда США сняли свою блокаду с иранской нефти, чтобы вывезти приблизительно 70 миллионов баррелей общей стоимостью пять или шесть миллиардов долларов", — говорится в публикации со ссылкой на аналитиков и данные НПО.
Как отметила газета, это помогло ИРИ создать ценный резерв до того, как Вашингтон вернулся к ограничительным мерам против республики.
В июне Соединенные Штаты сняли запрет на экспорт иранской нефти в рамках процесса по урегулированию конфликта. Однако Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе.
В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешательство в дела региона. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали документ, предполагающий завершение конфликта.