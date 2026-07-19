Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл тульский "Арсенал" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ Нижнекамский «Нефтехимик» выиграл у тульского «Арсенала» в матче второго тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Ислам Машуков на 52-й минуте.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" на выезде выиграл у тульского "Арсенала" в матче второго тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Ислам Машуков (52-я минута).

Обе команды одержали по одной победе при одном поражении и набрали по 3 очка.