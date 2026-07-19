Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл тульский "Арсенал" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нижнекамский «Нефтехимик» выиграл у тульского «Арсенала» в матче второго тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.
- Единственный мяч забил Ислам Машуков на 52-й минуте.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" на выезде выиграл у тульского "Арсенала" в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Ислам Машуков (52-я минута).
19 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Обе команды одержали по одной победе при одном поражении и набрали по 3 очка.
В третьем туре "Нефтехимик" в гостях сыграет с ульяновской "Волгой" 25 июля, "Арсенал" также на выезде встретится с "Сочи" 26 июля.