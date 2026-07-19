Карседо прокомментировал замену футболиста Джику на Бабича

‎"Наша задумка была в том, чтобы одержать победу в основное время, и замены были обусловлены именно этой логикой. В любом случае после этого я благодарил всех игроков, особенно Бабича и Джику, потому что эти футболисты вернулись после серьезных травм, у них не было достаточно игрового времени в предсезонке, они отдали себя на поле. Последними минутами мы, к сожалению, не смогли распорядиться как нужно, но такое бывает, это тоже опыт", – сказал Карседо.