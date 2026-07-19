Карседо прокомментировал замену футболиста Джику на Бабича

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что замена Срджана Бабича была обусловлена планом на победу в основное время матча за Суперкубок России.
- Александер Джику вышел на замену вместо Срджана Бабича в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».
- Матч завершился победой «Зенита» в серии пенальти при ничьей 1:1 в основное время.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл – РИА Новости, Анна Разуваева. Замена футболиста "Спартака" Срджана Бабича была обусловлена планом на победу в основное время матча за Суперкубок России, заявил главный тренер команды Хуан Карлос Карседо.
В субботу вВ матче за Суперкубок России между "Спартаком" и "Зенитом" Александер Джику вышел на замену вместо Срджана Бабича. Встреча завершилась победой петербуржцев в серии пенальти (основное время - 1:1).
"Наша задумка была в том, чтобы одержать победу в основное время, и замены были обусловлены именно этой логикой. В любом случае после этого я благодарил всех игроков, особенно Бабича и Джику, потому что эти футболисты вернулись после серьезных травм, у них не было достаточно игрового времени в предсезонке, они отдали себя на поле. Последними минутами мы, к сожалению, не смогли распорядиться как нужно, но такое бывает, это тоже опыт", – сказал Карседо.