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Карседо прокомментировал замену футболиста Джику на Бабича - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
00:55 19.07.2026
Карседо прокомментировал замену футболиста Джику на Бабича

Карседо: замена Джику на Бабича должна была привести к победе "Спартака"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что замена Срджана Бабича была обусловлена планом на победу в основное время матча за Суперкубок России.
  • Александер Джику вышел на замену вместо Срджана Бабича в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».
  • Матч завершился победой «Зенита» в серии пенальти при ничьей 1:1 в основное время.
‎‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл – РИА Новости, Анна Разуваева. Замена футболиста "Спартака" Срджана Бабича была обусловлена планом на победу в основное время матча за Суперкубок России, заявил главный тренер команды Хуан Карлос Карседо.
В субботу в‎В матче за Суперкубок России между "Спартаком" и "Зенитом" Александер Джику вышел на замену вместо Срджана Бабича. Встреча завершилась победой петербуржцев в серии пенальти (основное время - 1:1).
‎"Наша задумка была в том, чтобы одержать победу в основное время, и замены были обусловлены именно этой логикой. В любом случае после этого я благодарил всех игроков, особенно Бабича и Джику, потому что эти футболисты вернулись после серьезных травм, у них не было достаточно игрового времени в предсезонке, они отдали себя на поле. Последними минутами мы, к сожалению, не смогли распорядиться как нужно, но такое бывает, это тоже опыт", – сказал Карседо.
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ФутболСпортАлександер ДжикуСпартак МоскваСуперкубок России по футболуЗенитСрджан БабичКарлос Карседо
 
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