"Может себе позволить": Дивеев прокомментировал поведение Соболева

Краткий пересказ от РИА ИИ Петербургский «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).

Нападающий Александр Соболев эмоционально отпраздновал забитый мяч, что спровоцировало массовую потасовку.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что Соболев мог себе позволить такое празднование, поскольку болельщики оскорбляли его на протяжении всей встречи.

‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Андрей Михайлов. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев заявил, что нападающий Александр Соболев мог себе позволить празднование перед фанатской трибуной московского "Спартака" в матче за Суперкубок России, поскольку болельщики оскорбляли его на протяжении всей встречи.

В субботу петербургский " Зенит " обыграл " Спартак " (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Болельщики "красно-белых" бросали бутылки со своего сектора.

"Празднование - это его личное дело. Я слышал, как на протяжении всей игры они скандировали (оскорбительные кричалки). Думаю, он может себе это позволить", - заявил Дивеев журналистам.

"Это нормальный момент. Команда пропускает на последних минутах - эмоции. За то мы и любим футбол, что каждая команда эмоционально относится к матчу. После игры я к каждому игроку "Спартака" подошел, пожелал удачи в чемпионате и, главное, без травм. Пожали руки, все хорошо", - добавил спортсмен.