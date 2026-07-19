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"Может себе позволить": Дивеев прокомментировал поведение Соболева - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
00:29 19.07.2026 (обновлено: 00:58 19.07.2026)
"Может себе позволить": Дивеев прокомментировал поведение Соболева

Дивеев: Соболев может себе позволить провокацию, его весь матч оскорбляли

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Соболев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).
  • Нападающий Александр Соболев эмоционально отпраздновал забитый мяч, что спровоцировало массовую потасовку.
  • Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что Соболев мог себе позволить такое празднование, поскольку болельщики оскорбляли его на протяжении всей встречи.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Андрей Михайлов. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев заявил, что нападающий Александр Соболев мог себе позволить празднование перед фанатской трибуной московского "Спартака" в матче за Суперкубок России, поскольку болельщики оскорбляли его на протяжении всей встречи.
В субботу петербургский "Зенит" обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Болельщики "красно-белых" бросали бутылки со своего сектора.
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"Празднование - это его личное дело. Я слышал, как на протяжении всей игры они скандировали (оскорбительные кричалки). Думаю, он может себе это позволить", - заявил Дивеев журналистам.
"Это нормальный момент. Команда пропускает на последних минутах - эмоции. За то мы и любим футбол, что каждая команда эмоционально относится к матчу. После игры я к каждому игроку "Спартака" подошел, пожелал удачи в чемпионате и, главное, без травм. Пожали руки, все хорошо", - добавил спортсмен.
На вопрос об отсутствии жеребьевки перед началом серии послематчевых пенальти Дивеев ответил: "Это к ним (судьям) вопросы. Не знаю, как там было. Если бы я был на месте Дениса Адамова, мог бы вам сказать. Впервые слышу об этом".
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
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