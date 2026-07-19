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В Электростали локализовали основной очаг пожара на складе Wildberries - РИА Новости, 19.07.2026
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15:39 19.07.2026 (обновлено: 16:14 19.07.2026)
В Электростали локализовали основной очаг пожара на складе Wildberries

Ефанов: в Электростали локализовали основной очаг пожара на складе Wildberries

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Электростали локализовали основной очаг пожара на территории складского комплекса Wildberries.
  • Ведется тушение оставшихся очагов, проливка и разбор завалов, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Электростали локализовали основной очаг пожара на территории складского комплекса Wildberries, сообщил глава городского округа Филипп Ефанов.
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"Ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой", — написал он в Telegram-канале.

Глава округа отметил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
В детском саду на Западной улице, где упали обломки дрона, разбирают завалы и убирают строительный мусор. Детей временно перевели в соседнее здание образовательного комплекса, добавил Ефанов.
В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали склад Wildberries в Электростали. Один человек погиб, более 40 пострадавших находятся в больницах, состояние семи из них оценивается как тяжелое. Еще 29 человек обратились за амбулаторной помощью.
Атаке подвергся и другой склад Wildberries — в городе Котовске Тамбовской области. Жертвами этого удара стали семь человек, 25 получили ранения.
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