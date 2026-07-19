В Электростали локализовали основной очаг пожара на складе Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Электростали локализовали основной очаг пожара на территории складского комплекса Wildberries.
- Ведется тушение оставшихся очагов, проливка и разбор завалов, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Электростали локализовали основной очаг пожара на территории складского комплекса Wildberries, сообщил глава городского округа Филипп Ефанов.
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"Ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой", — написал он в Telegram-канале.
Глава округа отметил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
В детском саду на Западной улице, где упали обломки дрона, разбирают завалы и убирают строительный мусор. Детей временно перевели в соседнее здание образовательного комплекса, добавил Ефанов.
В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали склад Wildberries в Электростали. Один человек погиб, более 40 пострадавших находятся в больницах, состояние семи из них оценивается как тяжелое. Еще 29 человек обратились за амбулаторной помощью.
Атаке подвергся и другой склад Wildberries — в городе Котовске Тамбовской области. Жертвами этого удара стали семь человек, 25 получили ранения.