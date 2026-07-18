При атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семеро

БРЯНСК, 18 июл - РИА Новости. Четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет погибли при атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщило правительство региона.