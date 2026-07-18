При атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семеро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области.
- В результате атаки погибли семь человек: четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет.
- 25 человек пострадали, из них 22 госпитализированы.
БРЯНСК, 18 июл - РИА Новости. Четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет погибли при атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщило правительство региона.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в субботу сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Теперь появилась информация о погибших и раненых.
"В результате террористической атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет", - говорится в сообщении властей на платформе "Макс".
В правительстве региона привели уточненные данные минздрава Тамбовской области, согласно которым из 25 пострадавших - 16 мужчин от 27 до 60 лет и девять женщин от 18 до 53 лет.