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При атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семеро - РИА Новости, 18.07.2026
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20:12 18.07.2026
При атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семеро

При атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области.
  • В результате атаки погибли семь человек: четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет.
  • 25 человек пострадали, из них 22 госпитализированы.
БРЯНСК, 18 июл - РИА Новости. Четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет погибли при атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщило правительство региона.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в субботу сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Теперь появилась информация о погибших и раненых.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадал 61 человек
Вчера, 19:57
"В результате террористической атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет", - говорится в сообщении властей на платформе "Макс".
В правительстве региона привели уточненные данные минздрава Тамбовской области, согласно которым из 25 пострадавших - 16 мужчин от 27 до 60 лет и девять женщин от 18 до 53 лет.
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В Тамбовской области госпитализировали 22 пострадавших при атаке БПЛА
Вчера, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотовскТамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовВайлдберриз (Wildberries)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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