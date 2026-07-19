Team Yandex заняла третье место на Кубке мира по Dota 2

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская команда по Dota 2 Team Yandex заняла третье место на Кубке мира по киберспорту.

Team Yandex обыграла китайскую Vici Gaming со счетом 2-0 по картам и получила 200 тысяч долларов призовых.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 Team Yandex заняла третье место на Кубке мира по киберспорту с призовым фондом в размере 2 миллионов долларов.

В матче за третье место российский коллектив обыграл китайскую команду Vici Gaming со счетом 2-0 по картам. В составе Team Yandex выступили Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба - Россия ), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан ) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).

Команда Team Yandex за третье место на турнире получила 200 тысяч долларов призовых. В воскресенье позднее в финале соревнования встретятся российские коллективы BB Team и Pvision. Победитель получит 750 тысяч долларов, команда, занявшая второе место, - 340 тысяч.