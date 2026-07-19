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Team Yandex заняла третье место на Кубке мира по Dota 2 - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Киберспорт
 
15:47 19.07.2026
Team Yandex заняла третье место на Кубке мира по Dota 2

Team Yandex взяла бронзу на Кубке мира по Dota 2

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТурнир по Dota 2
Турнир по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда по Dota 2 Team Yandex заняла третье место на Кубке мира по киберспорту.
  • Team Yandex обыграла китайскую Vici Gaming со счетом 2-0 по картам и получила 200 тысяч долларов призовых.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 Team Yandex заняла третье место на Кубке мира по киберспорту с призовым фондом в размере 2 миллионов долларов.
В матче за третье место российский коллектив обыграл китайскую команду Vici Gaming со счетом 2-0 по картам. В составе Team Yandex выступили Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба - Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).
Команда Team Yandex за третье место на турнире получила 200 тысяч долларов призовых. В воскресенье позднее в финале соревнования встретятся российские коллективы BB Team и Pvision. Победитель получит 750 тысяч долларов, команда, занявшая второе место, - 340 тысяч.
Турнир изначально должен был пройти в Эр-Рияде, но из-за обстановки на Ближнем Востоке был перенесен в Париж.
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