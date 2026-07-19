Мадрид замер в ожидании финала ЧМ между Испанией и Аргентиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители и гости Мадрида собираются в центре города для совместного просмотра финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.

Одним из главных мест сбора людей стала площадь Колумба, где установлены большие экраны, а мадридский метрополитен усилил работу нескольких линий для доставки болельщиков.

МАДРИД, 19 июл - РИА Новости. Жители и гости Мадрида за несколько часов до начала финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины собираются в центре города и готовятся к совместному просмотру матча, передает корреспондент РИА Новости.

В центре города все больше людей обсуждают предстоящую встречу и выбирают места для совместного просмотра. Ожидание матча сопровождается одновременно уверенностью в силах сборной и заметным напряжением: Испания впервые с 2010 года получила возможность завоевать титул чемпиона мира.

"Нас ждет финал мечты… Пусть победит сильнейший, и пусть им окажется Испания", - заявил премьер страны Педро Санчес перед тем, как лично посетить игру, которая состоится в Нью-Йорке.

По мере приближения к началу матча центр Мадрида все заметнее окрашивается в красно-желтые цвета. На улицах становится больше людей в футболках сборной, с национальными флагами и шарфами. Болельщики идут к площадям и барам небольшими компаниями и семьями.

Бары и рестораны в центре столицы готовятся принять болельщиков: телевизоры развернуты в сторону залов и уличных террас, вокруг экранов расставляют дополнительные стулья, а посетители стараются занять места заранее.

Одним из главных мест сбора людей стала площадь Колумба, где установлены большие экраны. В этом районе еще днем начали ограничивать движение транспорта, а мадридский метрополитен усилил работу нескольких линий, чтобы доставить болельщиков к местам массового просмотра.

Для испанской команды победа станет второй в истории, тогда как Аргентина борется за четвертый чемпионский титул. Дополнительную интригу создает то, что Испания и Аргентина, несмотря на богатую футбольную историю, ранее лишь однажды встречались в официальном матче. На чемпионате мира 1966 года аргентинская сборная победила испанцев со счетом 2:1.