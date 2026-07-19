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Мадрид замер в ожидании финала ЧМ между Испанией и Аргентиной - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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22:13 19.07.2026
Мадрид замер в ожидании финала ЧМ между Испанией и Аргентиной

Жители Мадрида собираются в центре города для совместного просмотра финала ЧМ

© REUTERS / Jeenah MoonСборные Испании и Аргенины на финале ЧМ-2026
Сборные Испании и Аргенины на финале ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Сборные Испании и Аргенины на финале ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители и гости Мадрида собираются в центре города для совместного просмотра финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.
  • Одним из главных мест сбора людей стала площадь Колумба, где установлены большие экраны, а мадридский метрополитен усилил работу нескольких линий для доставки болельщиков.
МАДРИД, 19 июл - РИА Новости. Жители и гости Мадрида за несколько часов до начала финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины собираются в центре города и готовятся к совместному просмотру матча, передает корреспондент РИА Новости.
В центре города все больше людей обсуждают предстоящую встречу и выбирают места для совместного просмотра. Ожидание матча сопровождается одновременно уверенностью в силах сборной и заметным напряжением: Испания впервые с 2010 года получила возможность завоевать титул чемпиона мира.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
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1 : 0
Аргентина
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(Нико Уильямс)
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"Нас ждет финал мечты… Пусть победит сильнейший, и пусть им окажется Испания", - заявил премьер страны Педро Санчес перед тем, как лично посетить игру, которая состоится в Нью-Йорке.
По мере приближения к началу матча центр Мадрида все заметнее окрашивается в красно-желтые цвета. На улицах становится больше людей в футболках сборной, с национальными флагами и шарфами. Болельщики идут к площадям и барам небольшими компаниями и семьями.
Бары и рестораны в центре столицы готовятся принять болельщиков: телевизоры развернуты в сторону залов и уличных террас, вокруг экранов расставляют дополнительные стулья, а посетители стараются занять места заранее.
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Одним из главных мест сбора людей стала площадь Колумба, где установлены большие экраны. В этом районе еще днем начали ограничивать движение транспорта, а мадридский метрополитен усилил работу нескольких линий, чтобы доставить болельщиков к местам массового просмотра.
Для испанской команды победа станет второй в истории, тогда как Аргентина борется за четвертый чемпионский титул. Дополнительную интригу создает то, что Испания и Аргентина, несмотря на богатую футбольную историю, ранее лишь однажды встречались в официальном матче. На чемпионате мира 1966 года аргентинская сборная победила испанцев со счетом 2:1.
Особое внимание болельщиков также приковано к противостоянию капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и испанского нападающего Ламина Ямаля. Для 39-летнего Месси этот чемпионат мира может стать последним, тогда как 19-летний Ямаль впервые участвует в турнире.
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