Беглов поздравил "Зенит" с победой в матче за Суперкубок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил ФК "Зенит" с победой в матче за Суперкубок России по футболу.

Суперкубок разыгрывается с 2003 года. "Зенит" с десятью победами является рекордсменом турнира. В активе "Спартака" одна победа в Суперкубке (2017), в 2022 году "красно-белые" также уступили петербуржцам (0:4) в матче за трофей.