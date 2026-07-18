Беглов поздравил "Зенит" с победой в матче за Суперкубок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФК "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России по футболу.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил "Зенит" с победой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил ФК "Зенит" с победой в матче за Суперкубок России по футболу.
"Отличная новость для петербуржцев: "Зенит" выиграл Суперкубок. Матч с московским "Спартаком" недавно завершился на нижегородском стадионе. Сине-бело-голубые вырвали победу в серии пенальти; решающий гол забил Александр Соболев. Искренние поздравления любимой команде с успешным началом нового футбольного сезона", - написал Беглов в своем Telegram-канале.
Суперкубок разыгрывается с 2003 года. "Зенит" с десятью победами является рекордсменом турнира. В активе "Спартака" одна победа в Суперкубке (2017), в 2022 году "красно-белые" также уступили петербуржцам (0:4) в матче за трофей.