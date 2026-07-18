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Беглов поздравил "Зенит" с победой в матче за Суперкубок - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
23:56 18.07.2026
Беглов поздравил "Зенит" с победой в матче за Суперкубок

Беглов поздравил "Зенит" с победой в матче за Суперкубок России по футболу

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкИгроки "Зенита"
Игроки Зенита - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Игроки "Зенита"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФК "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России по футболу.
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил "Зенит" с победой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил ФК "Зенит" с победой в матче за Суперкубок России по футболу.
Петербургский "Зенит" в субботу одержал победу над московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России по футболу.
"Отличная новость для петербуржцев: "Зенит" выиграл Суперкубок. Матч с московским "Спартаком" недавно завершился на нижегородском стадионе. Сине-бело-голубые вырвали победу в серии пенальти; решающий гол забил Александр Соболев. Искренние поздравления любимой команде с успешным началом нового футбольного сезона", - написал Беглов в своем Telegram-канале.
Суперкубок разыгрывается с 2003 года. "Зенит" с десятью победами является рекордсменом турнира. В активе "Спартака" одна победа в Суперкубке (2017), в 2022 году "красно-белые" также уступили петербуржцам (0:4) в матче за трофей.
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