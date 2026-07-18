Рейтинг@Mail.ru
Наказал бывшую. Соболев забил два пенальти и принес "Зениту" Суперкубок - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:40 18.07.2026
Наказал бывшую. Соболев забил два пенальти и принес "Зениту" Суперкубок

"Зенит" обыграл "Спартак" и стал обладателем Суперкубка России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Сезон в российском футболе стартовал матчем на Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" в Нижнем Новгороде. Встречались действующий чемпион страны и обладатель Кубка России. О том, почему эти команды будут главными претендентами на "золото" в нынешнем сезоне и в каком состоянии они подошли к его началу, — в материале РИА Новости Спорт.

Конкуренты ослабли

Конечно, болельщики "Краснодара" и "Локомотива", ЦСКА и "Динамо" могут возражать и с пеной у рта доказывать, что именно их клубы не просто составят конкуренцию "Зениту", но и опередят питерцев по результатам 30 туров. Только нынешним летом именно чемпион и обладатель Кубка страны сумели сохранить составы, избавиться от балласта, разгрузив платежную ведомость для потенциальных новичков, и провели достаточно качественную предсезонную подготовку.
Постер финала ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Почему Ямаля называют наследником Месси? Крутые факты о финале ЧМ-2026
Вчера, 08:00
"Краснодар" покинул капитан команды Эдуард Сперцян. Не только системообразующий игрок и классный исполнитель "стандартов", но и харизматичный лидер раздевалки. Да и уход защитника Джованни Гонсалеса и нападающего Виктора Са — потери серьезные с учетом не самой длинной скамейки "быков". Сумеет ли новичок команды бразилец Кристиан быстро вписаться в тактические схемы Мурада Мусаева и найдет ли себя в новой команде Илья Вахания? Помотавшийся по разным командам Даниил Уткин вернулся домой, пополнил состав вице-чемпионов и 33-летний Магомед Оздоев, который после ухода из "Зенита" четыре сезона отыграл в Турции и Греции. Только опыт Далера Кузяева показывает, что вряд ли те, кто покидал "Зенит" ради возможности попробовать свои силы в Европе, возвращаются на свой прежний уровень после тридцати.
"Локомотиву" в прошлом сезоне, несмотря на наличие большого количества игроков в заявке, так и не хватило глубины состава. А сейчас ушел Дмитрий Воробьев и вернулся после окончания аренды в "Спартак" Даниил Пруцев. Насколько усилит защиту команды Георгий Джикия после не самого впечатляющего сезона в Турции — тоже вопрос.
Старый-новый главный тренер "Динамо" вроде бы приходит в знакомую команду, но сразу несколько источников утверждают, что кроме Муми Нгамале могут покинуть ряды "бело-голубых" Бителло и Луис Чавес.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Трамп покалечил ФИФА и футбол. Чем еще расстроил ЧМ-2026?
17 июля, 10:40

Сильнейшие клубы страны

Словом, у клубов, которые на старте сезона традиционно считаются претендентами на чемпионство, проблем хватает. Меньше всего их как раз у "Спартака" и "Зенита". Москвичи на подъеме после победы в Кубке России. Ключевым на пути к трофею стал матч в Санкт-Петербурге, в котором "красно-белые" победили в серии пенальти, специально выпустив под нее Илью Помазуна. Спартаковцы восприняли идеи Хуана Карлоса Карседо, а сам испанский специалист разобрался с потенциалом игроков.
Москвичи без сожалений расстались с Олегом Рябчуком, Никитой Черновым, Ильей Самошниковым, Антоном Заболотным и Тео Бонгонда, хотя тот и съездил на чемпионат мира. Правда, у многих вызывает вопросы трансфер защитника Виктора Парады из "Алавеса". Хотя уж кто-кто, а Карседо возможности испанских футболистов знает. А вот Эсекьеля Барко, который рвался вернуться в Южную Америку, москвичи не отпустили. Системообразующий игрок им самим нужен.
Чемпионский состав "Зенита" в летнее трансферное окно не претерпел революционных изменений. Еще весной покинули команду игроки, которые почти не выходили на поле — Арсен Адамов, Ильзат Ахметов, игравший в аренде в Самаре, и Джон Дуран. Колумбиец свое дело сделал — "разбудил" Александра Соболева, который сейчас не собирается никому отдавать свое место на острие атаки. Хотя питерцы и купили бразильского форварда Фелипе Аугусто. Переговоры с турецким "Трабзонспором", в котором он играл, шли долго и непросто, и все же покупка состоялась, да еще на условиях "Зенита".
Лионель Месси и Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Больше не спрашивайте — Месси или Роналду. Вопрос наконец-то закрыт
16 июля, 00:25
Второй новобранец "Зенита", экс-капитан "Балтики" Кевин Андраде, был куплен на случай ухода Нино. Бразильский защитник прекрасно освоился в Санкт-Петербурге, даже русский язык выучил, но из-за особенного ребенка намекал, что хочет вернуться на родину. Естественно, ему пойдут навстречу в случае достойных предложений, но пока их нет, и Нино составляет пару центральных защитников с Игорем Дивеевым. А вот Андраде, привыкший играть в Калининграде по схеме с тремя центральными защитниками, пока привыкает к стилю новой команды.
Много говорили о возможных переходах в "Зенит" двух российских игроков, Артема Карпукаса и Константина Тюкавина. С полузащитником "Локомотива" вроде бы все уже было на мази, и даже председатель совета директоров столичного клуба Юрий Нагорных сказал, что Артем выбрал свой путь и хочет стать чемпионом России. Только в ситуацию вмешался главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов. Ему Карпукас позарез нужен после ухода Дмитрия Баринова. Сумел Галактионов и руководство клуба уговорить, и для самого Карпукаса найти аргументы.
С Тюкавиным серьезные переговоры вели даже во время ПМЭФ. Зенитовцы, играющие вместе с Константином в сборной, уверяют, что он не против стать чемпионом России в составе питерского клуба, как это сделали Дивеев, Глушенков и Соболев. Только включать "режим Соболева" и в ультимативной форме требовать трансфер Тюкавин наотрез отказался. А динамовцы отклонили предложения "Зенита" о продаже, хотя чемпионы России несколько раз улучшали финансовые условия.
Всю предсезонную подготовку "Зенит" провел дома. Не пришлось лететь в Турцию, чтобы искать соперников, как "Балтике", или проверять готовность в матчах с соперниками по РПЛ. На родной "Газпром Арене" при большом стечении публики чемпионы России провели три матча, сыграв вничью с аргентинской "Химнасией и Эсгримой" и победив "Нефтчи" из Ферганы и белградскую "Црвену звезду". Впрочем, на результаты товарищеских матчей обращать внимания не стоит. По ходу контрольных игр тренерский штаб "Зенита" менял в перерыве всех 11 игроков.
Лионель Месси и Энцо Фернандес - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Аргентинцы казнили Англию за семь минут. Великий Месси снова в финале ЧМ!
16 июля, 00:24

Шоу Соболева

Матч на Суперкубок — это уже совсем другое дело. "Зенит" с первых минут выпустил боевой состав. Не было только не вернувшихся из расположения сборной Бразилии после матчей чемпионата мира Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Капитана питерской команды заменял аргентинец Роман Вега. В интервью РИА Новости Семак говорил, что, несмотря на желание аргентинца покинуть команду ради получения игровой практики, отпускать его ни за что не будут. Вегу рассматривают в качестве полноценной замены Сантосу. В товарищеских матчах он смотрелся великолепно, особенно в игре с "Црвеной Звездой", и вышел в Нижнем Новгороде в стартовом составе.
А вот на правом фланге обороны в стартовом составе вышел Ваня Дркушич, а Густаво Мантуан, обычно прикрывавший эту позицию, перешел в полузащиту. Правда, в перерыве, когда Джон Джон заменил Дркушича, бразилец вернулся к знакомому, хотя и не профильную для него амплуа на правом фланге обороны. К этому времени "Зенит" проигрывал. Карседо, как и в кубковой игре в Питере, не выпустил в стартовом составе ни одного номинального нападающего.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В "Спартаке" пообещали борьбу за титул чемпиона в этом сезоне РПЛ
17 июля, 18:17
На 25-й минуте очень вовремя зашел в штрафную "Зенита" Кристофер Мартинс. Он был первым на добивании после того как Денис Адамов парировал удар Пабло Солари. В первом тайме "Спартак" владел инициативой, несмотря на отсутствие номинальных нападающих. После перерыва "Зенит" инициативу перехватил. Во многом этому способствовали замены, сделанные Семаком. Он попробовал связку Аугусто — Соболев в нападении, а вместо Глушенкова на 75-й минуте вышел Андрей Мостовой.
Дважды в VAR-центре, где главным был Сергей Карасев, проверяли возможность назначения пенальти в ворота "Спартака". В первый раз фол на Мантуане не сочли достойным наказания. Уже в компенсированное время за касание мяча рукой защитником Александером Джику в штрафной площадке в своей штрафной в борьбе с Соболевым пенальти был назначен. Наказывать свою бывшую команду вызвался сам Соболев — и сравнял счет.
Судьба Суперкубка решилась в серии послематчевых пенальти. Все замены Карседо уже сделал, и повторить трюк с выходом на послематчевую серию Помазуна не было возможности. Героем серии стал голкипер "Зенита" Денис Адамов, отразивший два пенальти. Суперкубок отправляется в Санкт-Петербург, но "Спартак" в Нижнем Новгороде наглядно продемонстрировал, что именно он будет главным конкурентом питерцев в борьбе за чемпионство.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
90‎’‎ • (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Фелипе Аугусто (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
25‎’‎ • Кристофер Мартинс
91‎’‎ • Пабло Солари (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАлександр СоболевСергей СемакЗенитСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Суперкубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала