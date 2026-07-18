Наказал бывшую. Соболев забил два пенальти и принес "Зениту" Суперкубок

Сезон в российском футболе стартовал матчем на Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" в Нижнем Новгороде. Встречались действующий чемпион страны и обладатель Кубка России. О том, почему эти команды будут главными претендентами на "золото" в нынешнем сезоне и в каком состоянии они подошли к его началу, — в материале РИА Новости Спорт.

Конкуренты ослабли

Конечно, болельщики " Краснодара " и " Локомотива ", ЦСКА и "Динамо" могут возражать и с пеной у рта доказывать, что именно их клубы не просто составят конкуренцию "Зениту", но и опередят питерцев по результатам 30 туров. Только нынешним летом именно чемпион и обладатель Кубка страны сумели сохранить составы, избавиться от балласта, разгрузив платежную ведомость для потенциальных новичков, и провели достаточно качественную предсезонную подготовку.

"Краснодар" покинул капитан команды Эдуард Сперцян. Не только системообразующий игрок и классный исполнитель "стандартов", но и харизматичный лидер раздевалки. Да и уход защитника Джованни Гонсалеса и нападающего Виктора Са — потери серьезные с учетом не самой длинной скамейки "быков". Сумеет ли новичок команды бразилец Кристиан быстро вписаться в тактические схемы Мурада Мусаева и найдет ли себя в новой команде Илья Вахания? Помотавшийся по разным командам Даниил Уткин вернулся домой, пополнил состав вице-чемпионов и 33-летний Магомед Оздоев, который после ухода из "Зенита" четыре сезона отыграл в Турции и Греции. Только опыт Далера Кузяева показывает, что вряд ли те, кто покидал "Зенит" ради возможности попробовать свои силы в Европе, возвращаются на свой прежний уровень после тридцати.

"Локомотиву" в прошлом сезоне, несмотря на наличие большого количества игроков в заявке, так и не хватило глубины состава. А сейчас ушел Дмитрий Воробьев и вернулся после окончания аренды в "Спартак" Даниил Пруцев. Насколько усилит защиту команды Георгий Джикия после не самого впечатляющего сезона в Турции — тоже вопрос.

Старый-новый главный тренер "Динамо" вроде бы приходит в знакомую команду, но сразу несколько источников утверждают, что кроме Муми Нгамале могут покинуть ряды "бело-голубых" Бителло и Луис Чавес.

Сильнейшие клубы страны

Словом, у клубов, которые на старте сезона традиционно считаются претендентами на чемпионство, проблем хватает. Меньше всего их как раз у "Спартака" и "Зенита". Москвичи на подъеме после победы в Кубке России. Ключевым на пути к трофею стал матч в Санкт-Петербурге, в котором "красно-белые" победили в серии пенальти, специально выпустив под нее Илью Помазуна. Спартаковцы восприняли идеи Хуана Карлоса Карседо, а сам испанский специалист разобрался с потенциалом игроков.

Москвичи без сожалений расстались с Олегом Рябчуком, Никитой Черновым, Ильей Самошниковым, Антоном Заболотным и Тео Бонгонда, хотя тот и съездил на чемпионат мира. Правда, у многих вызывает вопросы трансфер защитника Виктора Парады из "Алавеса". Хотя уж кто-кто, а Карседо возможности испанских футболистов знает. А вот Эсекьеля Барко, который рвался вернуться в Южную Америку, москвичи не отпустили. Системообразующий игрок им самим нужен.

Чемпионский состав "Зенита" в летнее трансферное окно не претерпел революционных изменений. Еще весной покинули команду игроки, которые почти не выходили на поле — Арсен Адамов, Ильзат Ахметов, игравший в аренде в Самаре, и Джон Дуран. Колумбиец свое дело сделал — "разбудил" Александра Соболева, который сейчас не собирается никому отдавать свое место на острие атаки. Хотя питерцы и купили бразильского форварда Фелипе Аугусто. Переговоры с турецким "Трабзонспором", в котором он играл, шли долго и непросто, и все же покупка состоялась, да еще на условиях "Зенита".

Второй новобранец "Зенита", экс-капитан "Балтики" Кевин Андраде, был куплен на случай ухода Нино. Бразильский защитник прекрасно освоился в Санкт-Петербурге, даже русский язык выучил, но из-за особенного ребенка намекал, что хочет вернуться на родину. Естественно, ему пойдут навстречу в случае достойных предложений, но пока их нет, и Нино составляет пару центральных защитников с Игорем Дивеевым. А вот Андраде, привыкший играть в Калининграде по схеме с тремя центральными защитниками, пока привыкает к стилю новой команды.

Много говорили о возможных переходах в "Зенит" двух российских игроков, Артема Карпукаса и Константина Тюкавина. С полузащитником "Локомотива" вроде бы все уже было на мази, и даже председатель совета директоров столичного клуба Юрий Нагорных сказал, что Артем выбрал свой путь и хочет стать чемпионом России. Только в ситуацию вмешался главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов. Ему Карпукас позарез нужен после ухода Дмитрия Баринова. Сумел Галактионов и руководство клуба уговорить, и для самого Карпукаса найти аргументы.

С Тюкавиным серьезные переговоры вели даже во время ПМЭФ. Зенитовцы, играющие вместе с Константином в сборной, уверяют, что он не против стать чемпионом России в составе питерского клуба, как это сделали Дивеев, Глушенков и Соболев. Только включать "режим Соболева" и в ультимативной форме требовать трансфер Тюкавин наотрез отказался. А динамовцы отклонили предложения "Зенита" о продаже, хотя чемпионы России несколько раз улучшали финансовые условия.

Всю предсезонную подготовку "Зенит" провел дома. Не пришлось лететь в Турцию, чтобы искать соперников, как "Балтике", или проверять готовность в матчах с соперниками по РПЛ. На родной "Газпром Арене" при большом стечении публики чемпионы России провели три матча, сыграв вничью с аргентинской "Химнасией и Эсгримой" и победив "Нефтчи" из Ферганы и белградскую "Црвену звезду". Впрочем, на результаты товарищеских матчей обращать внимания не стоит. По ходу контрольных игр тренерский штаб "Зенита" менял в перерыве всех 11 игроков.

Шоу Соболева

Матч на Суперкубок — это уже совсем другое дело. "Зенит" с первых минут выпустил боевой состав. Не было только не вернувшихся из расположения сборной Бразилии после матчей чемпионата мира Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Капитана питерской команды заменял аргентинец Роман Вега. В интервью РИА Новости Семак говорил, что, несмотря на желание аргентинца покинуть команду ради получения игровой практики, отпускать его ни за что не будут. Вегу рассматривают в качестве полноценной замены Сантосу. В товарищеских матчах он смотрелся великолепно, особенно в игре с "Црвеной Звездой", и вышел в Нижнем Новгороде в стартовом составе.

А вот на правом фланге обороны в стартовом составе вышел Ваня Дркушич, а Густаво Мантуан, обычно прикрывавший эту позицию, перешел в полузащиту. Правда, в перерыве, когда Джон Джон заменил Дркушича, бразилец вернулся к знакомому, хотя и не профильную для него амплуа на правом фланге обороны. К этому времени "Зенит" проигрывал. Карседо, как и в кубковой игре в Питере, не выпустил в стартовом составе ни одного номинального нападающего.

На 25-й минуте очень вовремя зашел в штрафную "Зенита" Кристофер Мартинс. Он был первым на добивании после того как Денис Адамов парировал удар Пабло Солари. В первом тайме "Спартак" владел инициативой, несмотря на отсутствие номинальных нападающих. После перерыва "Зенит" инициативу перехватил. Во многом этому способствовали замены, сделанные Семаком. Он попробовал связку Аугусто — Соболев в нападении, а вместо Глушенкова на 75-й минуте вышел Андрей Мостовой.

Дважды в VAR-центре, где главным был Сергей Карасев, проверяли возможность назначения пенальти в ворота "Спартака". В первый раз фол на Мантуане не сочли достойным наказания. Уже в компенсированное время за касание мяча рукой защитником Александером Джику в штрафной площадке в своей штрафной в борьбе с Соболевым пенальти был назначен. Наказывать свою бывшую команду вызвался сам Соболев — и сравнял счет.