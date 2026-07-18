"Зенит" победил "Спартак" и завоевал Суперкубок России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти в матче за Суперкубок России по футболу со счетом 4:2.
- Основное время матча завершилось со счетом 1:1, голы забили Кристофер Мартинс («Спартак») и Александр Соболев («Зенит»).
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в серии пенальти в матче за Суперкубок России по футболу.
Основное время встречи в Нижнем Новгороде в присутствии 42 139 зрителей завершилось со счетом 1:1. У "Спартака" мяч забил Кристофер Мартинс (25-я минута), в составе "Зенита" отличился Александр Соболев (90+8, пенальти). В серии 11-метровых сильнее оказались петербуржцы - 4:2. Решающий пенальти также реализовал Соболев.
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В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Форвард выступал за "красно-белых" в 2020-2024 годах.
"Зенит" участвовал в матче на правах чемпиона России, "Спартак" - обладателя Кубка страны.
Матч стал 175-м в истории противостояния петербургского и московского клубов. "Зенит" одержал 57-ю победу, у "Спартака" 69 побед. Еще 49 встреч завершились вничью.
Суперкубок разыгрывается с 2003 года. "Зенит" с десятью победами является рекордсменом турнира. В активе "Спартака" одна победа в Суперкубке (2017), в 2022 году "красно-белые" также уступили петербуржцам (0:4) в матче за трофей.