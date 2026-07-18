Названы самые популярные вакансии для студентов в России

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"Активнее всего среди студентов искали логистов (+151 процент), а средние предлагаемые зарплаты для молодых специалистов достигали 93 297 рублей в месяц. Значительно больше предложений о работе появилось для ремонтников (+150 процентов) — здесь они могли рассчитывать в среднем на 111 711 рублей в месяц", — говорится в сообщении.