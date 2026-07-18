Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные вакансии для студентов в России - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 18.07.2026 (обновлено: 16:11 18.07.2026)
Названы самые популярные вакансии для студентов в России

РИА Новости: студентам чаще всего предлагают должности логистов и ремонтников

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии российские работодатели стали значительно чаще предлагать студентам должности логистов, ремонтников и строителей.
  • Средняя предлагаемая зарплата для молодых специалистов составила: для логистов — 93 297 рублей, для ремонтников — 111 711 рублей, для строителей — 132 656 рублей.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В первом полугодии российские работодатели стали значительно больше предлагать студентам должности логистов, ремонтников и строителей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
«

"Активнее всего среди студентов искали логистов (+151 процент), а средние предлагаемые зарплаты для молодых специалистов достигали 93 297 рублей в месяц. Значительно больше предложений о работе появилось для ремонтников (+150 процентов) — здесь они могли рассчитывать в среднем на 111 711 рублей в месяц", — говорится в сообщении.

В тройку лидеров также вошли строители: здесь число вакансий для студентов увеличилось за год в 2,4 раза, а средняя предлагаемая зарплата составила 132 656 рублей.
Больше всего количество доступных для студентов вакансий выросло в Забайкальском крае (на 30 процентов) и в Амурской области (на 23 процента).
Выплавка серебряных слитков в цехе - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Названы профессии в металлургии, популярные у зумеров
7 апреля, 07:29
 
ОбществоЗабайкальский крайАмурская областьРоссияРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала