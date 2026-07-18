Названы самые популярные вакансии для студентов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом полугодии российские работодатели стали значительно чаще предлагать студентам должности логистов, ремонтников и строителей.
- Средняя предлагаемая зарплата для молодых специалистов составила: для логистов — 93 297 рублей, для ремонтников — 111 711 рублей, для строителей — 132 656 рублей.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В первом полугодии российские работодатели стали значительно больше предлагать студентам должности логистов, ремонтников и строителей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
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"Активнее всего среди студентов искали логистов (+151 процент), а средние предлагаемые зарплаты для молодых специалистов достигали 93 297 рублей в месяц. Значительно больше предложений о работе появилось для ремонтников (+150 процентов) — здесь они могли рассчитывать в среднем на 111 711 рублей в месяц", — говорится в сообщении.
В тройку лидеров также вошли строители: здесь число вакансий для студентов увеличилось за год в 2,4 раза, а средняя предлагаемая зарплата составила 132 656 рублей.
Больше всего количество доступных для студентов вакансий выросло в Забайкальском крае (на 30 процентов) и в Амурской области (на 23 процента).
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