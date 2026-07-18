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"Не последует сопротивления". На Западе резко высказались о судьбе Сырского - РИА Новости, 18.07.2026
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23:19 18.07.2026
"Не последует сопротивления". На Западе резко высказались о судьбе Сырского

Диесен: Запад не будет сопротивляться, если Зеленский уволит Сырского

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главком ВСУ Александр Сырский вскоре может лишиться своего поста, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
  • По мнению эксперта, западные кураторы киевского режима не будут сопротивляться, если Владимир Зеленский примет такое решение.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский вскоре может лишиться своего поста, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Владимир Зеленский рассматривает решение отправить его в отставку на фоне нарастающих протестов.
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"Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов главы киевского режима, скорее всего, не последует серьезного сопротивления", — написал эксперт в соцсети X.
На этой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая главу Минобороны Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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