Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский теряет поддержку среди правых сил в Европе из-за тесного сближения с Брюсселем, пишет UnHerd.

Раскол между правыми силами и элитами в Европе усиливается из-за поддержки Киева.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский теряет поддержку среди правых сил в Европе из-за тесного сближения с Брюсселем, пишет Владимир Зеленский теряет поддержку среди правых сил в Европе из-за тесного сближения с Брюсселем, пишет UnHerd.

"В среду в Киеве он объявил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен первой лауреаткой Ордена Европы — новой украинской награды, которой отмечают тех, кто больше всего способствовал продвижению страны к членству в ЕС. Нет нужды объяснять, что такие действия лишь сильнее отталкивают европейских правых националистов", — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Европа переживает глубокое противостояние между правыми силами и элитами, для которых поддержка Киева стала инструментом политической борьбы. При этом со временем этот раскол лишь усиливается.

"Возникает порочный круг. Крепнущая солидарность с Украиной и все более активное участие в ее делах вопреки позиции националистов все сильнее сближают Брюссель с Зеленским. Правые все меньше доверяют ему из-за политического альянса с такими одиозными представителями европейской элиты, как Урсула фон дер Ляйен", — отмечается в статье.

Ранее в Кремле отмечали, что Украина и киевский режим являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России. В МИД называли Европу, которая активно вкладывается в накачку Киева оружием, главным препятствием на пути к миру на Украине.