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В Британии жестко высказались о Зеленском из-за близости с фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.07.2026
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21:43 18.07.2026
В Британии жестко высказались о Зеленском из-за близости с фон дер Ляйен

Unherd: Украина стремительно теряет союзников

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден "Европа"
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европа - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден "Европа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский теряет поддержку среди правых сил в Европе из-за тесного сближения с Брюсселем, пишет UnHerd.
  • Раскол между правыми силами и элитами в Европе усиливается из-за поддержки Киева.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский теряет поддержку среди правых сил в Европе из-за тесного сближения с Брюсселем, пишет UnHerd.
"В среду в Киеве он объявил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен первой лауреаткой Ордена Европы — новой украинской награды, которой отмечают тех, кто больше всего способствовал продвижению страны к членству в ЕС. Нет нужды объяснять, что такие действия лишь сильнее отталкивают европейских правых националистов", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, Европа переживает глубокое противостояние между правыми силами и элитами, для которых поддержка Киева стала инструментом политической борьбы. При этом со временем этот раскол лишь усиливается.
"Возникает порочный круг. Крепнущая солидарность с Украиной и все более активное участие в ее делах вопреки позиции националистов все сильнее сближают Брюссель с Зеленским. Правые все меньше доверяют ему из-за политического альянса с такими одиозными представителями европейской элиты, как Урсула фон дер Ляйен", — отмечается в статье.
Ранее в Кремле отмечали, что Украина и киевский режим являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России. В МИД называли Европу, которая активно вкладывается в накачку Киева оружием, главным препятствием на пути к миру на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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В миреЕвропаКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаУрсула фон дер Ляйен
 
 
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